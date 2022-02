AACORE SUPPLY y su configurador online de cámaras frigoríficas Emprendedores de Hoy

miércoles, 23 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

La tecnología es una herramienta que, bien usada, hace que la vida sea más práctica y dinámica. Por eso, en el mercado, existen diferentes programas virtuales que facilitan la adquisición de productos o servicios que se adapten a las necesidades y gustos de cada persona.

En la industria alimentaria, existe un producto costoso e imprescindible, ya que es imposible realizar una actividad comercial en esta industria si no se posee uno. Se trata de las cámaras frigoríficas y, precisamente para la compra de estas, ha llegado para quedarse un cotizador online de cámaras frigoríficas diseñado por AACORE ASUPPLY para que cualquier usuario sin conocimientos técnicos previos, más que su necesidad de almacenamiento, pueda comprar una de estas cámaras frigoríficas, sin necesidad de hacer registros o trámites engorrosos.

Presupuesto online al instante Ingresando a la página web, el cliente puede encontrar un apartado donde realizar un presupuesto online de este producto de manera ágil y sin complicaciones. Allí, se puede elegir entre las dos opciones de cámaras frigoríficas que existen en cuanto a temperatura y que AACORE SUPPLY ofrece para elaborar un cálculo online donde se podrá conocer el precio de la cámara de refrigeración o de congelación que se adapte a la conservación de cada alimento o producto perecedero. Con la elaboración de este análisis virtual, se agilizan los procesos de compra, ya que, en muchas ocasiones, los consumidores nunca recibían correos electrónicos o llamadas telefónicas de vuelta, cuando solicitaban la cotización de una cámara frigorífica a cualquier establecimiento industrial que se especializa en la venta de este insumo. En la plataforma, también se indica que, si el comprador así lo requiere, existe la opción de enviar el producto hasta la puerta del negocio.

Instrucciones para elaborar la cotización Lo primero que se pregunta en el formulario es qué finalidad va a tener la cámara frigorífica, si esta es de refrigeración o de congelación. Si el recinto es de refrigeración debe tener una temperatura entre 0° y 5° C y, si es de congelación, la temperatura debe estar entre -18° y -20° C. Después, se deben indicar aspectos como el grosor de los paneles y las dimensiones de la cámara frigorífica. En este último punto, también destaca AACORE SUPPLY, ya que la fábrica ofrece un configurador de cámaras frigoríficas con una amplia gama en cuanto a dimensiones. Finalmente, una vez elegidas estas y otras propiedades del recinto, el configurador indica un precio y, si el cliente está de acuerdo, realiza la compra. El configurador online de cámaras frigoríficas es un instrumento en línea que evita esperas en las respuestas de las empresas y acelera la compra de cámaras frigoríficas de gran calidad, como las que vende AACORE SUPPLY.



