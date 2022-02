La nueva línea de ropa Imperia Collection de Beverly Nutrition Emprendedores de Hoy

miércoles, 23 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

Para practicar cualquier deporte, la ropa es fundamental e incide directamente en el rendimiento de la persona. La vestimenta para las rutinas debe ser fresca, que permita una correcta transpiración y que no produzca rozaduras en ninguna parte del cuerpo.

Además, también debe ser cómoda y ayudar a reducir el impacto al ejercitarse.

Por esta razón, las prendas de vestir de Beverly Nutrition están adaptadas a los movimientos característicos de cada disciplina, no ejercen presión excesiva, pero tampoco son demasiado holgadas, porque pueden obstaculizar la movilidad del individuo.

Las prendas deportivas para toda ocasión La ropa deportiva adecuada tiene también efectos psicológicos sobre quien practica cualquier disciplina, según las investigaciones de centros especializados. Al permitir una mayor amplitud de movimiento, produce una sensación de libertad, lo que a su vez genera la necesidad de alcanzar nuevas metas. Eso redunda en la consecución de mayores objetivos en cuanto al rendimiento y resistencia.

Otro fenómeno que ocurre con la ropa deportiva es que favorece a tener una actitud más positiva frente a las exigencias de cada especialidad física y promueve una mejor predisposición hacia la exigencia extrema que lleva consigo el ejercicio de alto rendimiento. Al combatir las sensaciones de estrés e irritabilidad, este tipo de prendas resulta beneficiosa para su uso diario.

En España, la firma Beverly Nutrition ha anunciado el lanzamiento de su nueva línea de ropa deportiva para mujer, teniendo en cuenta todos estos beneficios. No solo se trata de prendas de vestir adecuadas para la práctica de actividades físicas, sino que también sirven para ser usadas en el día a día.

Imperia Collection de Beverly Nutrition En su nueva línea Imperia Collection, Beverly Nutrition ha destacado los nuevos tejidos, estampados y formas de sus leggins, tops y seamtops. También menciona los colores que se están poniendo de moda para esta temporada como los grises, el negro, morados y colores pasteles como el rosa. Además, presenta una combinación de colores en el diseño de camuflaje que siempre se mantiene vigente.

Según informó la marca, Imperia Collection combina la moda y la tecnología para brindar la máxima comodidad al cuerpo femenino para sus rutinas deportivas y actividades diarias. Las piezas están elaboradas con telas que son 76 % nylon, 16 % polyester y 8 % spandex. Esto asegura una buena sujeción, máxima frescura y excelente flexibilidad.

Estas prendas de vestir femeninas no tienen transparencias y los tops vienen reforzados con copas de foam. De esta manera, se garantiza la protección, una forma adecuada y libertad para realizar cualquier disciplina o actividad diaria física.

En el caso de los leggins, vienen con fruncido en la parte trasera para favorecer la forma corporal, microperforaciones y telas de alta resistencia y calidad. Esto permite su uso diario durante mucho tiempo, porque siempre se mantiene como si estuviese recién comprado.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.