Conseguir una piel de porcelana con el tratamiento BB Glow de Crina Rus Beauty Center

martes, 22 de febrero de 2022, 15:33 h (CET)

La piel es el órgano más importante y de mayor tamaño en el cuerpo humano. Tiene como funciones principales la protección del organismo de los agentes externos como el frío, calor, bacterias y otros elementos que puedan ser nocivos. Cuando está sana es capaz de regenerarse y lubricarse a sí misma.

Para tener una piel de porcelana, suave, hidratada, brillante y tersa sin importar la edad es necesario llevar a cabo tratamientos especialmente diseñados con ese objetivo. Esos procedimientos se combinan con una alimentación balanceada para que esta parte del cuerpo tenga mejores defensas para combatir los elementos dañinos como el sol.

Centros estéticos especializados en la piel Así como existen muchos tipos de piel también hay tratamientos que son más indicados que otros por las características específicas de quien le recibe. Por ello existen centros y profesionales especializados que conocen las clases de piel y las características y necesidades de cada una de ellas. En España uno de los más destacados se llama Crina Rus Beauty Center.

Es un centro estético experto en el tratamiento de la piel que funciona desde el año 2017 y que desde entonces se ha convertido en uno de los más cotizados del país. Ha encabezado la lista de los más reservados online y se ha hecho acreedor de reconocimientos como uno de los mejores en su sector. Ha reunido un equipo de profesionales con más de 20 años de experiencia.

En este centro ubicado en la ciudad de Madrid los pacientes pueden recibir tratamientos de maderoterapia, remodelante, envoltura de algas, masajes y exfoliaciones con chocolate. Asimismo, cuentan con terapias con vendas frías, reafirmante de tejidos, láser lipolítico, presoterapia y el moderno Body Sculptor Reductor.

Tratamientos que brindan beneficios a la piel Uno de los procesos más innovadores y efectivos que implementa este centro de estética profesional es el BB Glow.

BB Glow se trata de un tratamiento facial originario de Corea, cuyo resultado es una piel aterciopelada como si se hubiera aplicado una BB Cream semipermanente. Es ideal para difuminar manchas, ojeras y cicatrices, aportar luminosidad, dejar la piel homogénea e hidratada. Tiene efectos inmediatos para generar luminosidad y la anhelada piel de porcelana. Reafirma y tonifica la piel dejando los tejidos más frescos y juveniles.

El BB Glow se realiza mediante la técnica del microneedling, una terapia no invasiva de inducción que consigue, con micropunciones nanoagujas (indoloras), que los productos penetren en las capas más profundas de la piel.

Dentro de los métodos faciales destacan los procedimientos de vitaminas, la microdermoabrasión, terapias con radiofrecuencia, despigmentante, acné y rutinas de higiene. Asimismo, es muy demandada la terapia con Oxigenante Be OXY, que tiene beneficios rejuvenecedores muy reconocidos. Para la piel del rostro son muy recomendados la presoterapia ocular y el tratamiento con ácidos.

Tanto para la piel del cuerpo como de la cara todo cuidado comienza con una buena rutina de limpieza. Según explican los profesionales de Crina Rus Beauty Center, la piel desprende todos los días células muertas que si no se retiran adecuadamente terminan tapando los poros y causando trastornos cutáneos. La higiene y una buena alimentación son la base para tener y mantener una piel saludable.



