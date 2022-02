Hidrolipoclasia Aspirativa, la técnica de la Dra. Angélica Bouret para adelgazar sin cirugía

El 2022 empieza con miles de hombres y mujeres que no cumplen los cánones de belleza establecidos. Algunos de ellos tienen un buen estado físico, con algo de sobrepeso y sin grasa corporal en exceso, pero con un michelín que les incomoda.

En plena era del estereotipo social, mujeres y hombres intentan adelgazar a través de pastillas adelgazantes que prometen y garantizan pérdidas de kilos que no pierden, duras sesiones de ejercicio y estrictas dietas, pero a pesar del esfuerzo y sufrimiento no lo consiguen.

Tomar falsos atajos: el error que cometen la mayoría de personas que quieren adelgazar Seguridad y belleza, dos variables que toman cada día más importancia en años donde quererse a uno mismo y ser querido va muy interrelacionado. Lo único que quieren es perder esa molesta grasa localizada y mejorar su silueta, para sentirse más atractivos y a gusto con su cuerpo.

El temor a entrar en quirófano y los altos costes hospitalarios de una cirugía privada, unido a la baja laboral y el riesgo de las anestesias, hacen que muchos españoles tomen falsos atajos que les llevan una y otra vez al punto de partida.

Existen michelines que son una grasa profunda y localizada, a la que no se accede con métodos convencionales.Solo se puede eliminar la grasa localizada y profunda atacándola directamente a través de un tratamiento enfocado y selectivo.

La liposucción sin cirugía Atacar los michelines significa llegar a la profundidad donde se encuentran, acceder a esa grasa y eliminarla. Sin embargo, desde hace 5 años, más de 2.000 valencianos se han despedido para siempre de sus incómodos michelines.

La Dra. Angélica Bouret ha perfeccionado una disruptiva técnica, Hidrolipoclasia Aspirativa, que tiene el efecto de la liposucción sin pasar por cirugía. Esta técnica única, con efecto liposucción sin pasar por el quirófano, elimina definitivamente hasta 3 litros de grasa en solo 2 horas.

Pionera en Valencia en esta técnica médica, la Dra. Angélica Bouret dice: “Con esta técnica, descubrí que podía eliminar hasta 3 litros de esa molesta grasa localizada en una única sesión de dos horas, sin sufrimiento y sobre todo sin baja laboral”. Los pacientes salen andando de la clínica y retoman su agenda con total normalidad. Eso sí, sin hasta tres litros de grasa localizada.

La Dra. Angélica Bouret se especializó en Dermatología Médico-Quirúrgica porque su principal propósito es buscar la perfección en cada uno de sus pacientes.

La Doctora Bouret cuenta: “Durante 5 años, me he centrado en mejorar diariamente esta técnica. Hasta afianzar el Método Silueta Bouret, un método con resultados visibles desde el primer momento, eliminando una grasa que mis pacientes no volverán a recuperar”.