Control del calendario laboral de los trabajadores a través de Wise App, el software de Wise Lynx

A la hora de gestionar las jornadas de descanso en una empresa y los días hábiles de trabajo es esencial contar con un calendario laboral.

La herramienta permite programar la actividad productiva para que los empleados tengan clara la planificación de un negocio.

La empresa de soluciones inteligentes Wise Lynx lanzó al mercado su aplicación para dispositivos móviles denominada Wise App. Con su software para empresas, los empleadores están en capacidad de llevar un control exhaustivo respecto a los días de vacaciones de sus trabajadores.

Wise App es útil para llevar un control del calendario laboral y garantizar el rendimiento óptimo de la empresa En el día a día de una empresa, existen solicitudes de vacaciones o avisos de ausencia por distintos motivos. Por ello, es indispensable gestionar estos aspectos para evitar problemas a la hora de coordinar el trabajo del resto del equipo. Para obtener absoluta precisión en el proceso, los softwares especializados son una herramienta útil para automatizar cada paso.

A través del sistema, las personas pueden escoger la fecha en que desean coger vacaciones. Una alerta automática llega al administrador, quien se encarga de corroborar que la fecha indicada no coincida con las vacaciones de otro trabajador para asegurarse de que el rendimiento de la empresa no se vea afectado. En caso de no existir disponibilidad, el encargado niega el pedido y solicita que el empleado seleccione una fecha distinta.

Servicios de calidad gracias a Wise App Son muchos los casos en los que una empresa privada o pública recibe críticas por la falta de información respecto al horario de trabajo, sobre todo en días festivos. Es común que los clientes aprovechen estas fechas para realizar un trámite, una compra o solicitar un servicio en restaurantes, discotecas, bares e instituciones públicas.

Para evitar estos inconvenientes, la planificación de trabajo a través de un calendario laboral permite brindar información pertinente sobre las condiciones del servicio, a través de distintas herramientas de comunicación.

El resultado será un cliente al tanto de que, en determinada fechas y horarios, la atención no estará disponible. Por ende, la sensación de insatisfacción no será un problema para la reputación de la marca, debido a que la compañía tomó las medidas necesarias con anterioridad.

Wise App ofrece múltiples ventajas para la administración de una empresa, sobre todo en el área de recursos humanos. La aplicación beneficia a empleadores, empleados y clientes, ya que su sistema integral busca el máximo rendimiento para ofrecer servicios de calidad al consumidor.