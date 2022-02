En el bufete Soler Naharro los profesionales solo cobran al cliente si él cobra Emprendedores de Hoy

domingo, 20 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

Por lo general, un accidente de tráfico puede ser una situación compleja para los involucrados, sobre todo cuando la víctima de los hechos desconoce sus derechos y no recibe la asistencia necesaria para obtener la indemnización correspondiente.

Ante esta situación la asistencia de un abogado experto en negligencias médicas resulta la alternativa más útil para saber cómo proceder tras un accidente de tráfico, bien sea la persona afectada o familiares de este.

Al respecto, Soler Naharro se ha posicionado como uno de los principales bufetes de abogados especializado en la reclamación de indemnizaciones. Con una amplia experiencia en el sector, el grupo de profesionales se ha consolidado por orientar a las víctimas acerca de todo lo necesario cuando ocurren estas situaciones.

Aspectos a considerar en una indemnización por accidente de tráfico Un accidente de tráfico es un acontecimiento indeseado para cualquier persona, las consecuencias del mismo pueden resultar aún más complejas de sobrellevar. No obstante, recibir una compensación tras el lamentable hecho representa no solo un derecho que tienen las víctimas, sino también una forma de hacer más fácil todo el contexto.

Ahora bien, es importante considerar que no existen dos accidentes iguales, cada uno tiene características que lo diferencian como las causas, la gravedad e incluso las lesiones causadas.

A partir de los elementos mencionados, es posible iniciar un proceso jurídico para reclamar una indemnización que corresponda a la realidad de los hechos. De esta manera, la persona afectada podrá mantener un tiempo de recuperación prudente sin tener que preocuparse por situaciones de otro tipo como la economía familiar.

Todos estos aspectos son perfectamente conocidos por abogados especializados, cuya función primaria es orientar y asistir a las personas en el proceso de reclamación de una compensación justa y adecuada a la situación que han atravesado.

Equipo multidisciplinario especializado en indemnizaciones por accidentes de tránsito Con más de 20 años de trayectoria en el área jurídica, el bufete de abogados Soler Naharro y un equipo conformado por peritos y otros profesionales disponen de servicios de consultoría y acompañamientos a las víctimas de accidentes de tránsitos y negligencias médicas, cuyo objetivo sea reclamar una indemnización.

A través de la valoración gratuita de cada caso en su despacho en Barcelona, estos profesionales evalúan la viabilidad del reclamo y las características del hecho para posteriormente desarrollar las acciones legales encaminadas a obtener la máxima indemnización posible.

El compromiso y la profesionalidad son elementos que han definido la labor de estos profesionales. Además, el cliente paga en el momento en el que recibe la indemnización, aspecto que les ha calificado como uno de los bufetes de abogados especialistas con mayor ética y transparencia en cada una de sus funciones.



