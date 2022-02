¿Qué es y cómo tratar una enfermedad periodontal?, por Implant Clinics Emprendedores de Hoy

jueves, 17 de febrero de 2022

Una enfermedad periodontal puede ser la consecuencia de pasar por alto los hábitos de higiene bucodental como la utilización del hilo dental y el enjuague bucal, el cepillado por lo menos dos veces al día, la visita periódica al odontólogo, el consumo excesivo de alcohol y el tabaquismo.

Se trata de una infección severa de las encías en la que se ve afectado el tejido blando, y que si no se trata a tiempo, puede destruir al hueso que sostiene los dientes. Ante casos como esos, en España existen centros que ofrecen tratamientos de periodoncia como Implant Clinics, odontología dental avanzada en la ciudad de Valencia.

Tratamiento de la enfermedad periodontal Para saber cuál es el tratamiento más idóneo para tratar la enfermedad periodontal, el paciente debe acudir a un especialista en periodoncia. Según el avance de la enfermedad, el profesional indicará el procedimiento a realizar. Antes de que se desarrolle la periodontitis, aparece la gingivitis, que es una inflamación de las encías que puede ser tratada con una limpieza dental, una técnica que consiste en remover la placa y el cálculo de los dientes, y que se lleva a cabo en una consulta de rutina.

Cuando se diagnostica, se procede, en primera instancia, a un curetaje dental, también llamado raspado o alisado radicular, que consiste en limpiar con profundidad las bolsas periodontales que se forman entre la encía y el hueso. No obstante, existen algunos casos más graves en los que un curetaje no es suficiente, por lo que es necesario apelar a una cirugía periodontal para llegar a las bolsas periodontales más profundas y de difícil acceso.

Durante la intervención, el especialista levanta la mucosa que rodea el hueso del diente, denominada colgajo, para higienizar el área: quita el exceso de sarro, limpia, desinfecta y, finalmente, sutura.

Signos de alerta y prevención Hay algunos signos que pueden indicar la presencia de enfermedad periodontal, entre ellos, notar las encías hinchadas o inflamadas, rojas y sensibles. Otro de los indicios de la periodontitis es que las encías sangren durante el cepillado, tener mal aliento constante, sentir los dientes flojos y experimentar dolor mientras se mastican los alimentos.

La higiene es la clave para prevenir la periodontitis, una enfermedad que puede ocasionar la pérdida total de las piezas dentales, pero más allá de eso, resulta fundamental acudir al odontólogo por lo menos cada 6 meses para realizarse una limpieza dental y asegurarse de que todo esté bien.

En Implant Clinics ofrecen una variedad de tratamientos, entre ellos, los de periodoncia. Los interesados en acudir a este centro odontológico pueden consultar la página web, y pedir una cita a través de un formulario.



