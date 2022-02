Aprender fotografía con un profesional, Kike Arnaiz Emprendedores de Hoy

miércoles, 16 de febrero de 2022, 15:55 h (CET)

La fotografía puede entenderse, a través de una definición técnica, como el procedimiento que permite obtener imágenes fijas de la realidad mediante la acción de la luz sobre una superficie sensible. Pero también es correcto afirmar que se trata de una técnica capaz de contar historias.

El fotógrafo profesional Kike Arnaiz sostiene que “las fotografías pasan a la historia por transmitir sentimientos y por contar historias”. Esto lo dice en las primeras páginas de su libro del curso Fotografía desde cero, que está disponible para descargar de forma gratuita a través de su web y funciona como un curso de fotografía completo que incluye un desarrollo tanto de los aspectos técnicos de este arte, como de sus diferentes aplicaciones. Es una obra esencial para quienes busquen aprender fotografía.

El libro gratuito de Kike Arnaiz permite aprender fotografía Como todo buen curso de fotografía, el libro gratis de Kike Arnaiz comienza por un relato de la historia de este arte, cuyos orígenes se remontan al siglo V a.C. cuando un filósofo chino descubrió el efecto de la cámara oscura. Aristóteles, más tarde, y Leonardo Da Vinci, después, continuaron desarrollando esas ideas hasta llegar a la concepción moderna de la fotografía.

Además de explicar al detalle todas las cuestiones técnicas y los posibles campos profesionales en los que se puede desarrollar un fotógrafo, Kike Arnaiz cierra Fotografía desde cero con una serie de consejos muy útiles para quienes se inicien en esta disciplina. Lo primero que recomienda es mantener una actitud activa y atenta a los cambios técnicos y a las nuevas especialidades que surgen.

También sugiere no dejarse llevar por el encanto de los likes en las redes sociales. Si bien estas plataformas son muy útiles para que los fotógrafos difundan su trabajo, es fundamental que dejen de pensar en el qué dirán cuando capturan imágenes. Por otra parte, el profesional recomienda a todos los que busquen aprender fotografía que realicen todos los cursos que puedan, se instruyan con profesionales y se ofrezcan como asistentes de fotógrafos consagrados para conseguir experiencia.

Kike Arnaiz y su curso de fotografía En la actualidad, este fotógrafo viaja por el mundo con el claro objetivo de capturar imágenes y crear contenido audiovisual. Todo este material está disponible en su canal de YouTube. Además, ofrece distintos cursos de fotografía, que van desde cuestiones básicas hasta otras más específicas que tienen que ver con el retoque y la composición.

El curso de fotografía con Kike Arnaiz es una excelente opción para quienes busquen iniciarse en esta disciplina. Para dar el primer paso, los interesados pueden descargar el libro y aprender trucos para llamar la atención, provocar sentimientos, contar historias o captar momentos únicos a través de las imágenes.



