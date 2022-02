Aumenta la compraventa relojes, de la mano de BONHILL Emprendedores de Hoy

miércoles, 16 de febrero de 2022, 13:44 h (CET)

Actualmente, ha aumentado la compraventa de relojes en todo el mundo como una opción para conseguir dinero y obtener relojes y joyas con un menor desembolso.

Existe una compañía capaz de valorar y comprar en tiempo récord joyas y relojes de la más alta calidad. Con oficinas en algunas de las ciudades más concurridas, BONHILL ofrece el servicio no solo en España, sino también en todo el mundo.

El auge de la compraventa de relojes El 2021 fue un año de pronóstico económico incierto, pero la compraventa de joyas y relojes no se vio afectada por el declive de la economía, incluso, se observó un repunte en todo el país.

Los relojes de lujo de segunda mano de marcas como Rolex, Patek Philippe o Cartier tienen una gran demanda a nivel mundial.

El sello distintivo de BONHILL consiste en poder dar un precio por todos los modelos y marcas, ya que su red de venta es muy amplia y tienen clientes para todo tipo de piezas.

¿Qué tener en cuenta en la compraventa de relojes de segunda mano? Para definir el valor de un reloj, se debe apreciar su estado de conservación actual, el cual debe ser veraz y objetivo. Al ser una pieza de lujo, pero igualmente de segunda mano, las imperfecciones, como golpes, ralladuras o cualquier otro detalle, deben ser declaradas y tomadas en cuenta para marcar el precio.

Siguiendo con el acabado, cada reloj está hecho con materiales diferentes, es por ello que uno con acabado de oro no se cotiza igual que uno de plata o acero. Así como también el cristal de la esfera, ya que la mayoría de los relojes de lujo utilizan cristal de zafiro, pero también se pueden encontrar otros materiales que determinan el valor final del objeto.

Hay dos modalidades para vender una pieza. En España, BONHILL tiene oficinas en las principales ciudades, los clientes pueden vender relojes en Madrid, Barcelona y otras partes de España, donde hay expertos que valoran el reloj y hacen una oferta de compra para que el cliente la estudie y, si está de acuerdo, reciba el pago de forma inmediata.

También tiene la modalidad de valoración a distancia, donde el cliente se pone en contacto con los expertos, les envía fotos y documentos de la joya o reloj de lujo para realizar una oferta y, si está de acuerdo, la empresa se encarga de la recogida de la pieza y del pago.



