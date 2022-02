¿Qué cubre un seguro de ciberriesgo? Emprendedores de Hoy

Actualmente, en plena era de la digitalización, todas las empresas tienen datos en la nube. Ficheros con información de clientes o proveedores, herramientas de gestión… Este acontecimiento se ha potenciado aún más debido al COVID-19, el cual forzó a adaptar la mayoría de sistemas al teletrabajo.

Sin embargo, aunque son tantas las entidades que se han actualizado, no todas saben cómo proteger correctamente sus datos ni las posibles consecuencias a las que se exponen por no hacerlo. Y es que, en caso de sufrir un ciberataque, tanto la compañía como los clientes se verían gravemente afectados. ¿Lo peor? Podría derivar en una sanción por incumplimiento de la normativa de protección de datos.

Ante esta problemática, contratar una póliza de ciberriesgo que haga frente a reclamaciones, se encargue de las indemnizaciones y ayude a proteger al máximo los sistemas informáticos, resulta ser la mejor solución. Para esta tarea, Thenowo ha conseguido desarrollar un comparador de seguros de ciberrriesgo mediante el cual, empresas y profesionales pueden conseguir una relación personalizada de precios, coberturas y aseguradoras al instante, para que puedan encontrar la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

La cobertura de un seguro de ciberriesgo Aunque cada aseguradora ofrece sus propios seguros y estos suelen variar entre ellos, las coberturas más comunes a menudo responden frente a pérdidas de beneficio, gastos de recuperación de datos y/o sistemas, reclamaciones de terceros, sanciones administrativas…

Lo mejor de todo es que Thenowo va más allá y, además de ofrecer garantías básicas, brinda la posibilidad de añadir coberturas extra que hagan más completa y personalizada la póliza. De esta forma, el usuario disfrutará de una seguridad máxima y adaptada a las necesidades de su empresa.

Ventajas de contratar un seguro de ciberriesgo Por desgracia, cada vez ocurren con mayor frecuencia este tipo de percances, de los cuales ningún negocio está exento de ser víctima. Tener una póliza, además de la protección que ya se ha mencionado que supone, brinda un conocimiento más en profundidad de la situación y una mejor imagen pública.

Como ventaja a destacar, un seguro de ciberriesgo significa disponer de un equipo de especialistas que asesorarán a la persona y la ayudarán a implementar sistemas de protección. Todo ello con el fin de garantizar seguridad en los datos personales y recuperación de información en caso de ser necesario.



