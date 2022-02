10 consultas frecuentes en el urólogo, por Uroinfo Emprendedores de Hoy

La urología es la especialidad médica y quirúrgica que se ocupa del estudio, diagnóstico y tratamiento de las patologías que afectan al tracto urinario de ambos sexos y a las enfermedades del aparato genital masculino. De esta forma, el urólogo se ocupa, además, de la función urinaria, de la salud de los riñones, la vejiga, la uretra, la próstata, los testículos y el pene.

La compañía de salud especializada en urología Uroinfo destaca que, entre las consultas más frecuentes que se reciben a diario, se encuentran los casos de infecciones urinarias, piedras en el riñón, agrandamiento de la próstata y las vinculadas a la salud sexual, como la disfunción eréctil.

En la experiencia de Uroinfo los pacientes también suelen preguntar por las últimas técnicas quirúrgicas que incluyen el uso de robots y láser.

Consultas frecuentes para un urólogo, según Uroinfo Una de las patologías más comunes de esta especialidad es la infección urinaria, que suele manifestarse con dolor, ardor o sangrado al orinar. Por lo general, los cuadros de este tipo no presentan mayores complicaciones y se pueden tratar con fármacos.

Otra consulta frecuente que se recibe es la de hiperplasia benigna de próstata, o sea un agrandamiento de esta glándula que puede provocar obstrucción en el tracto urinario. En la actualidad, existen múltiples formas de abordar esta patología. La más avanzada es mediante el uso de un láser que se utiliza para extraer el tejido que bloquea el flujo de orina. Se suele emplear en casos graves.

Por otro lado, los pacientes también acuden a la consulta del urólogo porque tienen piedras en el riñón, y que se pueden tratar con distintos métodos. También son muchos los que preguntan por la posibilidad de la cirugía con láser. Esta técnica se puede aplicar en casos de piedras o cálculos, es mínimamente invasiva.

A su vez, la enfermedad oncológica más común en el consultorio de los urólogos y en la población masculina en general, es el cáncer de próstata. En la actualidad, si es posible, se aborda con cirugía robótica, que permite mayor precisión y la preservación, tanto de la continencia urinaria como de la función sexual.

Salud sexual en la consulta del urólogo Los profesionales de esta especialidad suelen recibir distintos casos vinculados a problemas masculinos como la disfunción eréctil. Los problemas de erección son frecuentes a partir de los 50 o 60 años. El tratamiento más extendido es el medicamento oral, aunque no está indicado para todos los casos. Por último, los urólogos son consultados a diario sobre la vasectomía como solución contraceptiva y la eyaculación precoz.

A menudo, los problemas urológicos causan dolor en los pacientes que ven muy afectada su vida cotidiana. Por eso, es importante que la atención sea rápida y se brinde en un lugar cómodo, como el de este centro.



