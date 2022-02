La solución a los problemas de stock de vehículos, con TodoRenting.es Emprendedores de Hoy

A causa de la pandemia se ha generado una gran incertidumbre en el mercado automovilístico de España. La escasez, no solo de mano de obra, sino también de semiconductores y otros componentes, ha afectado a la fabricación de estos medios de transporte, por lo cual cada vez es más sonado el mercado de coches de renting, debido a los problemas de stock de vehículos.

Los servicios de alquiler ofrecen una solución para personas cuyo estilo de vida sugiere tener a disposición un vehículo particular para movilizarse. Como medio alternativo a la compra, en todorenting.es es posible encontrar variedad de coches en alquiler que incluyen servicios de entrega rápida.

Diversos vehículos con entrega rápida en TodoRenting.es Los coches de renting brindan libertad de movimiento a aquellos que no disponen de un vehículo propio. Ya sea para un alquiler ocasional o fijo, en TodoRenting.es ofrecen facilidad de traslado sin tener que depender del transporte público o taxis. Además, cuentan con un servicio de entrega inmediata con el que ofrecen soluciones rápidas y personalizadas.

Entre los vehículos disponibles para entrega rápida destaca el Audi Q3, un coche deportivo que combina la fuerza con la presencia. Está equipado con un sistema de asistencia que ayuda al conductor durante largos trayectos, lo cual lo hace ideal para realizar viajes.

Otro coche disponible para ser entregado de inmediato es el Nissan Juke. Tiene un diseño llamativo e inteligente que corta el aire para una conducción más silenciosa. Entre sus características, resalta el sistema inteligente de anticolisión frontal, que detecta la presencia de ciclistas y peatones para accionar de manera automática los frenos, en caso de ser necesario. Esto lo convierte en un automóvil ideal para circular en la ciudad. Como último ejemplo, destaca el Ford Focus, un vehículo compacto y con mucha potencia.

¿Qué servicios están incluidos en los coches de renting? Una de las mayores ventajas que ofrece el alquiler de coches con TodoRenting.es es que el usuario no tiene que preocuparse por gastos adicionales. El servicio de alquiler incluye el mantenimiento preventivo y la reparación de averías, también se encargan de la sustitución de los neumáticos por desgaste o rotura. Por otro lado, en caso de accidentes, cuentan con un seguro a todo riesgo que cubre los gastos necesarios.

Otra de las comodidades que ofrece esta compañía es la gestión administrativa. En caso de presentarse esta situación, gestionan y tramitan la multa a nombre del cliente de manera rápida. De esta manera, se evitan retrasos que pueden generar costes adicionales a futuro.

TodoRenting.es representa una alternativa que supone un ahorro real frente a la compra. Los clientes pueden tener el coche que mejor se adapte a sus necesidades solo pagando una cuota al mes.



