La transformación digital llega a las empresas de forma gratuita

lunes, 14 de febrero de 2022, 11:29 h (CET)

Actualmente, los autónomos y pymes están muy presionados por el entorno. Por eso, constantemente no paran de mejorar su competitividad, bien sea aumentando la accesibilidad de sus productos o reduciendo los costes.

La transformación digital de las empresas es, hoy en día, la herramienta definitiva para posibilitar su crecimiento, ya que permite un aumento medio de la productividad del 30 % y entre otras cosas, vender en mercados geográficamente distantes (e-commerce) las 24 horas del día, los 365 días del año, que su personal pueda teletrabajar (ERP) en departamentos de soporte (ventas, marketing, contabilidad…) reduciendo así los costes y mejorando sus capacidades de colaboración, o que las relaciones con los clientes sean más fluidas y cercanas (CRM).

Para definir los pasos a seguir, Asistecs, como agente digitalizador, ofrece el Kit Digital que ayuda a las organizaciones a conseguir los beneficios de una mayor productividad gracias a la labor conjunta de un equipo de ingenieros en organización industrial, economistas e informáticos, que le dotarán de todas las aplicaciones en la nube, la consultoría y la formación necesaria.

¿Qué es el Kit Digital? Hoy en día, el 95 % de los clientes compra o se informa en internet, por lo que no estar debidamente digitalizado aleja de ellos y hace perder oportunidades de negocio.

Desgraciadamente, España ocupa el puesto 16 de los 28 estados miembros de la UE en los indicadores de digitalización de sus empresas. Por ello, el Ministerio de asuntos económicos y transformación digital pone a disposición de las empresas el “Kit Digital”, para que más de un millón de pymes reciban ayudas directas para su digitalización. El programa Kit Digital tiene el objetivo de subvencionar la implantación de soluciones digitales con hasta 12.000 € por empresa, en función del número de empleados, para conseguir una mayor madurez digital en las pymes y autónomos.

El programa está financiado por los Fondos Europeos Next Generation y va dirigido a pequeñas empresas (de 10 a 49 empleados), microempresas (de 3 a 9 empleados) y trabajadores autónomos (de 0 a 2 empleados), de cualquier sector o tipología de negocio.

El agente digitalizador Asistecs Asistecs, como agente digitalizador, ha preparado varias propuestas para que la transformación digital suponga un coste cero para las empresas. Entre estas soluciones, está la creación de la página web y su posicionamiento, la tienda de venta online(e-commerce), un software de gestión empresarial (ERP), un gestor de relaciones con los clientes (CRM)y sistemas de ciberseguridad.

Para las empresas industriales ha creado un KIT Industrial pensado para dar solución a la gestión y control de la planta productiva que incluye: e-commerce, ERP, MRP, CRM, cuadros de mando y control, así como sistemas de ciberseguridad.



