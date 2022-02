Artenova ayuda a mejorar el diseño y posicionamiento web para llevar a cualquier empresa al éxito Emprendedores de Hoy

Muchas personas piensan que si una empresa cuenta con una página web, automáticamente, esta aumentará el número de visitantes y leads o clientes potenciales. Sin embargo, para que una página web pueda llegar a marcar una gran diferencia en el número de ventas de una empresa, debe estar posicionada de manera óptima y gestionada por agentes profesionales.

Por ello, Artenova ofrece soluciones digitales de la mano de expertos en desarrollo web, diseño gráfico y marketing digital que ayudan a las empresas o marcas personales a mejorar su presencia y posición en internet.

¿Por qué una empresa debe tener una página web? Desde la llegada de la pandemia el consumo general de internet ha aumentado drásticamente, lo cual se ha visto reflejado en aumento en la cantidad de usuarios dispuestos a realizar compras en línea. Debido a esto, las empresas que contaban con una página web de compras o e-commerce, donde ofrecían sus servicios, lograron mantenerse sin pérdidas durante todo este periodo. De hecho, algunas empresas lograron aumentar sus ganancias gracias a que contaban con un sitio web. Asimismo, contar con una página web es de gran utilidad para que una empresa consiga llegar a un mayor número de personas, logrando reducir significativamente la poca presencia o desconocimiento de la marca en internet.

Mediante estos servicios digitales Artenova, el usuario podrá diseñar y optimizar su página web sin la necesidad de poseer conocimientos previos. Este solo debe especificar lo que quiere proyectar de su marca o modelo de negocio y los expertos de Artenova se encargarán de todo el trabajo.

¿Qué beneficios ofrece Artenova? Uno de los principales motivos para elegir los servicios de esta empresa es su capacidad productiva y las ramificaciones o áreas en las que trabaja. Artenova ofrece a sus clientes la posibilidad de diseñar su página web completamente optimizada y diseñada a medida, peroademás, se encarga de gestionar toda la información y actualizar los plug-ins que esta necesite. Esto le da la posibilidad al cliente de obtener grandes herramientas sin la necesidad de tener que esperar largos proceso de programación. Además, al finalizar el proyecto web se ofrece una docencia especializada para poder autogestionar la web y no tener necesidad de contratar mantenimientos mensuales o depender de terceros.

Todo esto, junto con los servicios que ofrece el departamento de community manager de esta empresa, hacen que el crecimiento y posicionamiento de la página web de los clientes sea mucho más rápido. Este proceso también permite a las empresas poder llegar a un público diferente mediante sus redes sociales, lo que repercute de manera positiva en los ingresos de la marca.

Artenova es una empresa que ofrece a los negocios la creación y optimización de páginas web profesionales. Sumado a su servicio de community manager, convierte a esta marca en una garantía de éxito para cualquier empresa que busque mejorar su presencia y reputación en internet.

Artenova está subscrita al catálogo de soluciones de digitalización del programa Kit Digital Next Generation EU, como Agente Digitalizador. Este programa otorga subvenciones de hasta 12.000 € para digitalizar una empresa: páginas web, tiendas online, marketing digital, gestión de redes sociales, etc. La financiación de las ayudas se efectúa con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, financiado por el plan. Se acompaña en todo el proceso, desde la solicitud de la subvención hasta la realización del proyecto.



