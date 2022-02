Poesía «rara» para tod*s La undécima edición del Festival de Poesía de Valencia, VOCIFERIO, invita a reflexionar sobre la normalidad a través de la obra de más de cincuenta artistas Herme Cerezo

viernes, 11 de febrero de 2022, 10:04 h (CET) De izq. a dcha.: David Trashumante, José Luis Pérez Pont, Maite Ibáñez, Gloria Tello, Rosa Codoñer y Raúl Lago



La reunión en la Sala Carme Teatre de Rosa Codoñer (en representación de la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana); José Luis Pérez Pont (director gerente del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana); Maite Ibáñez (consellera de Acción Cultural) y Gloria Tello (consellera de Patrimonio y Recursos Culturales del Ayuntamiento de Valencia), junto a los coordinadores de VOCIFERIO, David Trashumante y Raúl Lago, ha marcado la presentación de la undécima edición del Festival de Poesía de València.

El festival, que se celebrará entre el 22 de febrero y el 6 de marzo, pasará por el Centre del Carme de Cultura Contemporània (CCCC), la Sala Carme Teatre, la Biblioteca Pública de València y la Fundación Cañada Blanch y la Sociedad Coral El Micalet.



Su programación, como viene siendo habitual en pasadas ediciones, ofrecerá todo tipo de formatos, desde presentaciones de libros, conferencias, lecturas de poesía, performances, recitales escénicos, conciertos, proyecciones y exposiciones, con un claro afán integrador de estéticas y modos de entender lo poético.

Así, bajo el epígrafe «les rares», este año VOCIFERIO reivindica su carácter transversal tanto en disciplinas artísticas, lenguas, lenguajes, nacionalidad, edad o género en oposición al espacio normativizado del estado, al cual corre paralelo el de la poesía canónica.

Por el festival pasarán desde Miren Agur Meabe, primera poeta en ganar el Premio Nacional de Poesía 2021 con una obra en euskera, o Alba Cid, Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández; pasando por artistas del spokenword y el rap como Laura Sam + Juan Escribano (más conocido por formar parte del grupo indie We AreStandard), Tesa, Blanca Haddad, Ale Oseguera o Peru Saizprez; o proyectos que aúnan poesía y música electrónica como Littio X, Barba Corsini, Elektrosía, El Velcro o Cintaadhesiva; continuando por propuestas directamente musicales como Le Parody, Rául Cantizano + Los Voluble o Le Voyeur; hasta recitales y lecturas de poetas como Chus Pato, Luz Pichel, Vicente Luis Mora, Raúl Quinto, Sandra Santana, Begoña Callejón, Rubén Martín, Maite Martí Vallejo o Violeta Niebla.

La representación valenciana irá a cargo de poetas como Carolina Otero (V Premio Irreconciliables de poesía), David Barberá, Gabriella Nuru, Paloma Chen, Nelo Curti, Akch8, Encarna Sant-Celoni, Andrea Melanctha o Ágata Navalón y proyectos como Camí Fondo, Chino Tuerto Colectivo, Aula Vacua o Begonya Pozo + obert.

Lo queer

«Cuir» o «Queer» es una palabra que describe una identidad de género y sexual diferente a la heterosexual y cisgénero. A veces se utiliza para expresar que la sexualidad y el género pueden ser complicadas y no encajar del todo en una identidad u otra.

En la presente edición de VOCIFERIO se atiende especialmente a esta cuestión, que está produciendo intensos debates en la opinión pública, mediante la obra de poetas como Marta B, Haizea Malabaricia, Bruno Cimiano, Catalina La Calva, Andrea Nunes, Alba G., Diana J. Torres akáPornoterrorista, el poeta muxe Elvis Guerra, Ro Gotelé, María Castrejón, el taller familiar UPlab y la producción propia VOCIFERIO 2022 «TranSisters (Clara Rampova & me)» de Graham Bell, dirigida por Jacobo Julio Roger, con la intención de generar un espacio sosegado y empático que posibilite la reflexión y el diálogo, alejado del tratamiento del tema que impera en los medios y redes sociales.

Vociferito

Este año, la programación infantil se concentra en dos intensos eventos como el estreno de «El ladrido suave» de la Cía. Feriafónica o Ramonets en formato acústico. Un VOCIFERIO más plural y solidario

VOCIFERIO es conocido por alinearse siempre con las reivindicaciones sociales, así, cada año va incorporando nuevas líneas de reivindicación como la dignidad de las lenguas, las personas migrantes, las mujeres, el medio ambiente y los animales, las personas mayores y LGTBIQ+… en la convicción de que la poesía debe generar espacios para visibilizar la pluralidad de luchas de tod*s l*s rar*s que comparten un agresor común: el sistema neoliberal y heteropatriarcal que sustenta y mantiene la vieja y nueva normalidad.

Fiesta de inauguración

La primera Rave Poética del mundo inaugurará VOCIFERIO 2022. Se celebrará el sábado 19 de febrero en la Sala Repvblicca como fiesta de presentación de la undécima edición del Festival de Poesía de València VOCIFERIO. Cinco propuestas que aúnan poesía y música electrónica y dos dj se darán cita a partir de las 20:30 h. en la conocida sala de conciertos valenciana.

Participarán algunos de los proyectos de poesía y electrónica nacionales más interesantes como son los gallegos CINTAADHESIVA, los catalanes BARBA CORSINI, los madrileños ELEKTROSÍA, los asturianos EL VELCRO, y los castellonenses DJ DOC + NEURASKA VJ (más conocidos, en su formato trío junto al rapsoda Mc Vulcano, como CAMÍ FONDO).

Palabra, música y vídeo para una «safe rave», como la ha calificado la organización, quienes afirman: «Convertiremos la Sala Repvblicca en un espacio de arte total del que disfrutar con suficiente espacio interpersonal como para garantizar la seguridad de los asistentes».

Además, como buena rave no puede faltar los dj. Destacamos a DJ THORAZINE, uno de los pinchadiscos de techno más respetados de la ciudad. Habitual del Killing Time y otros clubs nocturnos, hará las delicias del público más «ravero» hasta que el cuerpo aguante.

VOCIFERIO, conocido dentro del circuito de festivales de poesía por estar siempre atento a las prácticas poéticas emergentes, vuelve a dar un salto con esta RAVE «POÉTICA» que quiere invitar a toda persona, independientemente de que le guste la poesía o no, a vivir una experiencia única y conocer, de paso, la programación de este festival que se celebrará del 22 de febrero al 6 de marzo en València. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Poesía «rara» para tod*s La undécima edición del Festival de Poesía de Valencia, VOCIFERIO, invita a reflexionar sobre la normalidad a través de la obra de más de cincuenta artistas El Museo ICO presenta la arquitectura sostenible de Anna Heringer La arquitecta alemana, visionaria y multipremiada, apuesta por el uso de materiales y técnicas locales para ofrecer un futuro mejor El violagambista Fahmi Alqhai y Patricia Guerrero, Premio Nacional de Danza 2021, llevan su "Paraíso perdido" al ciclo Fronteras El espectáculo fue estrenado en la Bienal de Flamenco de Sevilla de 2020 El legado de Mutis y Ruiz y Pavón llega a tierras de Estonia y se presenta en Tallin Se inaugura en el Jardín Botánico de la capital de Estonia la exposición ‘Arte botánico de las expediciones científicas españolas’ que se podrá visitar hasta finales de febrero La primera «rave» poética del mundo se celebrará en Valencia El cartel del evento es un homenaje a las «raves» de los 90 y a la música máquina con la que Valencia fue conocida mundialmente