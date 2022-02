ÍNDICO Consultoría Industrial, intermediario para la importación de productos sanitarios Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de febrero de 2022, 16:03 h (CET)

En el contexto de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, en el mercado español se ha generado una gran demanda de importación de productos para médicos. Las entidades que pretenden comprar este tipo de productos en el exterior necesitan una serie de permisos. Sin embargo, en muchas ocasiones el proceso de obtención de estas licencias suele ser largo.

Una alternativa a la falta de permisos es contratar a una empresa que disponga de licencias de importación de dispositivos médicos. La compañía ÍNDICO Consultoría Industrial es un ejemplo de ello, pues se encargan de realizar todas las actividades de adquisición de aquellas empresas que no disponen de licencias.

Clasificación de productos sanitarios Antes de proceder con la importación de productos sanitarios es importante conocer cuáles son los tipos de productos que se catalogan como tal. Se considera producto sanitario a todos aquellos elementos que sirvan para el diagnóstico, terapia, prevención o alivio de cualquier tipo de afección del cuerpo humano. Su clasificación, por tanto, va a depender del tiempo en contacto con el cuerpo humano y su grado de invasión.

De acuerdo a ello, están los productos sanitarios de clase I, que son los de bajo riesgo. Se les considera así porque no entran en contacto directo con el paciente o solo lo hacen por medio de la piel, como por ejemplo los termómetros, vendas, guantes y gasas. Los productos de riesgo moderado o de clase II son aquellos que penetran el cuerpo con la finalidad de hacer diagnósticos o por motivos quirúrgicos. También entran en esta clasificación los productos implantables, como las lentes intraoculares, las incubadoras y los equipos de Rayos X de diagnóstico. Por último, están los de clase III, cuyo riesgo es alto. Estos son productos que pueden llegar a tener contacto con el torrente sanguíneo o el sistema nervioso central.

Importación de productos sanitarios de la mano de ÍNDICO Consultoría Industrial Sin ser trascendental el tipo de producto sanitario a importar, ÍNDICO Consultoría Industrial permite a las empresas usar su licencia para realizar el procedimiento. Sus servicios van dirigidos a todas aquellas compañías que no cumplan con los requisitos legales regidos por las administraciones sanitarias de España.

Las empresas acuerdan las condiciones de compra de manera directa con los fabricantes o proveedores. El papel de ÍNDICO Consultoría Industrial es servir de intermediario para que la importación se realice a su nombre. Además, se hacen responsables de los productos durante el tiempo que se estipula en la legislación, que es de mínimo 10 años.

Antes de realizar las importaciones, ÍNDICO Consultoría Industrial se asegura de que tanto los productos como los proveedores estén en regla. De este modo, certifican que cumplan los requisitos necesarios para su comercio en España y el resto de Europa, evitado inconvenientes legales.



