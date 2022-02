Las mejores inversiones en marketing digital para 2022 Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de febrero de 2022, 09:30 h (CET)

El marketing digital ha adquirido más importancia en el mundo actual no solo por el uso de las redes sociales en los últimos años, sino también porque la pandemia ha generado que la mayoría de las personas pasen mucho más tiempo en internet.

Esto hace que el mundo virtual sea el más apropiado para hacer campañas publicitarias y atraer a potenciales clientes. Sin embargo, como se genera una gran cantidad de contenido a diario, es necesario que las marcas publiquen material impactante y de calidad.

Una de las formas de lograrlo es a través del vídeo marketing y, en este caso,con la ayuda de agencias como Sialaweb se puede llevar a cabo de forma eficiente.

¿Qué inversiones en marketing digital hacer para 2022? Para tomar una buena decisión a la hora de invertir en marketing digital, es recomendable hacer un análisis de las tendencias y aportar una inversión mayor de dinero. Por ejemplo, para el año 2022, el diario El Economista recomienda usar las redes sociales, pero aplicando la mercadotecnia enfocada en personas. Esto supone humanizar el contenido publicado para conectar con la audiencia, no como un grupo de personas, sino como individuos. En este sentido, también se habla del influencer marketing, debido a la credibilidad que tienen los influencers por ser tan cercanos con su audiencia. Asimismo, el marketing de contenido ofrece al lector información de calidad de una forma atractiva.

Otros métodos que pueden funcionar adecuadamente son el SEO, que consiste en utilizar palabras clave para lograr aparecer entre las primeras búsquedas de internet.

Además, los chatbots y la inteligencia artificial son las herramientas más avanzadas y usadas en e-commerce. Su gran ventaja es que permiten resolver preguntas e incidencias cuando los usuarios recurren a la atención al cliente de una empresa.

Por último está el vídeo marketing, ya que el medio audiovisual es efectivo a la hora de captar la atención de las personas.

¿Cómo usa el vídeo marketing Sialaweb? El vídeo marketing fue el protagonista de las campañas publicitarias en al menos un 86 % de las empresas en el 2021. Esto se debe a su alta efectividad a la hora de captar la atención de los usuarios.

Este es un instrumento que permite involucrar al consumidor, transmitiendo emociones y mostrándole ejemplos de cómo el servicio o producto puede ser algo que necesite. Con esta técnica es más sencillo mostrar credibilidad. Asimismo, si se crea un contenido efectivo, el vídeo tiene un potencial más alto para poder volverse viral.

Para lograr estos resultados es necesario trabajar con expertos en el área como Sialaweb. Además de asesorar y crear el mejor contenido para vídeos publicitarios, pueden generar una estrategia de marketing efectiva que logre los objetivos esperados por el cliente.

La clave en el marketing digital es crear contenido con el que los usuarios se puedan identificar.



