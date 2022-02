El silicio orgánico como suplemento alimenticio, Tierra de Diatomeas para consumo humano Emprendedores de Hoy

miércoles, 9 de febrero de 2022, 18:21 h (CET)

El silicio es uno de los elementos más abundantes en la Tierra. Sus derivados constituyen cerca del 90 % de las rocas que forman la corteza terrestre. Por otra parte, muchos científicos consideran al silicio como uno de los elementos básicos de la vida y su falta en el organismo humano puede generar un sinfín de problemas de salud.

Para evitar males en los huesos, tendones, articulaciones, cartílagos, vasos sanguíneos y también en la piel, el cabello y las uñas, la marca Diatomeas, de la firma Vitality Gesf, ofrece el complemento alimenticio Tierra de Diatomeas, integrado en más del 90 % por silicio orgánico apto para el consumo humano.

Silicio orgánico desde las algas de los glaciares al organismo humano La tienda online de Diatomeas es el sitio al que deben dirigirse las personas que se preguntan dónde comprar Tierra de Diatomeas para consumo humano. Se trata de un producto compuesto de caparazones vegetales procedentes de algas milenarias llamadas diatomeas, que vivían y viven en aguas frías producto del deshielo de los glaciares. Al tratarse de seres vivos se considera que el silicio que contienen es orgánico y, por lo tanto, es digerible.

El origen orgánico del silicio es sumamente importante para obtener los efectos deseados en la salud. De forma habitual, es posible encontrar silicio orgánico en hierbas, cereales, cáscaras de frutas, verduras, carnes, cebollas y ajos. Sin embargo, es frecuente que la dieta de una persona no contenga la cantidad adecuada de este elemento tan necesario. Esto se debe al consumo de alimentos procesados provenientes de la industria u obtenidos bajo regímenes de cultivo intensivo. En estos productos no es posible encontrar la cantidad de silicio orgánico necesaria.

Por eso, es necesaria la suplementación y saber dónde comprar Tierra de Diatomeas para consumo humano. Si bien existen muchos complementos alimenticios con silicio hay formas de este elemento que tienen muy poca capacidad de absorción por parte del organismo humano. En este sentido, para ser efectivo para el cuerpo, el silicio orgánico debe estar bajo la forma biológicamente activa del ácido ortosilícico.

Tierra de Diatomeas es una gran fuente natural de silicio orgánico El complemento Tierra de Diatomeas contiene, en un 92 %, silicio y dióxido de silicio amorfo, por lo que es una gran fuente natural de ácido ortosilícico. De esta manera, el suplemento alimenticio resulta sumamente adecuado para suplir la falta de este elemento tan importante para el organismo humano.

Diatomeas es la primera marca inscrita en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) para vender Tierra de Diatomeas, de origen glaciar, como complemento alimenticio en España. Es un producto de gran calidad y seguridad probada a nivel mundial que resulta posible conseguir en la tienda online oficial de la compañía o en farmacias, parafarmacias y herboristerías.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.