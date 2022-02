Radiofrecuencia y ondas de choque Emprendedores de Hoy

miércoles, 9 de febrero de 2022, 17:30 h (CET)

Hoy en día, los sectores como la cosmética y la estética ofrecen múltiples opciones que ayudan a mujeres y hombres a mantener el cuidado y la belleza de su cuerpo, un aspecto que además de contribuir a la belleza física, también se considera fundamental a nivel emocional, ya que genera autoconfianza y fortalece la autoestima.

La radiofrecuencia y ondas de choque se han consolidado como dos de los tratamientos más solicitados como alternativas eficientes para disminuir la flacidez y celulitis en diferentes zonas. En sitios como Sapphira Privé se han popularizado por ofrecer una tecnología de vanguardia que permite realizar ambos procesos en una misma sesión y combatir eficazmente la grasa corporal.

¿Cuál es mejor?, ondas de choque vs. radiofrecuencia Tanto la radiofrecuencia como las ondas de choques se han popularizado por ser tratamientos enfocados en el embellecimiento corporal. Sin embargo, este tipo de tratamientos tienen marcadas diferencias.

En este contexto, las ondas de choque se caracterizan por ser un procedimiento no invasivo aplicado para disminuir la grasa acumulada en una zona corporal sobre todo para trabajar la celulitis y a su vez las estrías. Su ejecución ayuda a potenciar el drenaje linfático, desintegrando el tejido graso y haciendo más fácil su eliminación. Al tiempo que contribuye a mejorar la circulación sanguínea.

Por otro lado, la radiofrecuencia corporal es un tratamiento que consiste en la inducción de calor mediante la dermis, lo que proporciona la restructuración del tejido conectivo y a su vez incrementar la producción de colágeno y elastina.

Ahora bien, la utilidad de estos procesos corporales en simultáneo permite que se elimine la grasa acumulada, mientras que se reafirman las zonas tratadas. Es decir, en conjunto, la radiofrecuencia y las ondas de choque proporcionan un resultado más rápido y efectivo en el moldeado corporal, siempre y cuando se lleve a cabo de la mano de profesionales especializados.

Milena Concept 360: tratamiento simultáneo para combatir la celulitis La celulitis, la grasa y la flacidez son tres de los aspectos que más afectan la apariencia física de una persona.

Ante esta situación Sapphira Privé se ha consolidado como uno de los principales centros de tratamientos estéticos y cosméticos que proporcionan soluciones para embellecer y cuidar el cuerpo de forma adecuada.

Dentro de la amplia lista de tratamientos que ofrece este espacio se encuentra Milena Concept 360, un equipo de alta tecnología capaz de realizar sesiones con tres diferentes sistemas. Este aparato se caracteriza por aplicar radiofrecuencia, ondas de choque y mesoterapia, procedimientos indicados para combatir efectivamente la flacidez corporal y las estrías.

En sesiones de 30 o 60 minutos, los especialistas de este centro estético llevan a cabo estos tratamientos anticelulíticos ajustados a las necesidades de cada persona, así como también diagnósticos previos que le conduzcan hacia los mejores resultados para su cuerpo.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.