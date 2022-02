¿Cómo se forman los productores musicales? Emprendedores de Hoy

Cada día son más las personas que se apasionan por la producción musical y desean convertirse en expertos en esto. Para ello, es necesario asistir a academias que les permitan formarse como productores musicales a nivel profesional.

Una academia musical integral que destaca en Girona es EUMES, la cual se especializa en la formación superior de música electrónica y producción. En sus cursos, los profesores aportan los conocimientos necesarios para que los estudiantes se conviertan en músicos expertos en diferentes estilos y que estos puedan desarrollar sus proyectos musicales personales.

EUMES ofrece una formación de producción musical de calidad EUMES es una academia musical cuya finalidad es formar profesionales en el área de producción musical y música electrónica y dicha formación abarca el estilo artístico, técnico y musical. Los profesores a cargo de la formación son profesionales con amplia experiencia en la industria de la música, quienes además guían a cada estudiante durante todo el proceso y buscan potenciar su talento.

En la escuela de Música Avanzada, EUMES, se ofrecen dos formatos de diplomas: la carrera de Música Avanzada y Sonido de 3 años y el Diploma AEMP, Producción con Ableton Live, de un año.

El formato de un año es ideal para todos aquellos que desean dar un paso más y adentrarse de lleno en la carrera de producción musical; la escuela proporciona a los estudiantes los conocimientos necesarios en producción musical a nivel técnico y creativo. Se enseñan conceptos y herramientas como introducción a la armonía, diseño sonoro, historia y estética de la música electrónica y moderna, naturaleza del sonido, armonía, etc. Tras adquirir los conocimientos que permiten al estudiante destacar como artista tanto a nivel creativo, como a nivel técnico, la academia entrega un diploma de producción musical.

¿Por qué estudiar producción musical en EUMES? El diploma de producción musical en EUMES de un año (AEMP) ofrece ciertas ventajas, como la preparación profesional que reciben todos los alumnos, la cual les permite realizar proyectos musicales a nivel profesional con las herramientas necesarias como un ordenador, software de programación y una interfaz adecuada.

El profesorado son profesionales dentro del sector, por lo cual el alumnado puede adentrarse de primera mano dentro del oficio, conocer a los profesionales más punteros en las Masterclss que ofrece la escuela, crear una gran red de contactos dentro de la industria e incluso hacer prácticas en los estudios de producción más importantes a nivel nacional.

La formación que imparte la escuela universitaria EUMES es integral, a los alumnos no solo les enseñan a crear, mezclar, masterizar, sino que ellos también aprenden a emprender y gestionar proyectos musicales y su carrera profesional.

El diplomado en producción musical AEMP también tiene la ventaja de ser de corta duración (1 año), con lo cual obtendrán la certificación obtenida en un periodo corto de tiempo. Además, con este diplomado de producción musical, los graduados podrán incursionar en un amplio campo laboral.

El diplomado en producción musical AEMP (1 año) de EUMES garantiza la formación de calidad de todos los alumnos de la escuela.



