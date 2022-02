La importancia de contar con un asesor inmobiliario especializado en el sector de lujo, por Buy House Real Estate Emprendedores de Hoy

Contar con unasesor inmobiliario es sumamente importante en la compra y venta de propiedades de lujo.

Específicamente en Barcelona, el mercado de viviendas es muy extenso, ya que no solo los residentes de la ciudad buscan asesoría, sino también extranjeros que llegan a la ciudad con intención de hacerse con una segunda o tercera residencia.

Buy House Real Estate es una inmobiliaria formada por agentes asociados con sólida experiencia y asesoramiento personalizado en el sector de lujo.

¿Qué garantías ofrece contar con un asesor inmobiliario en el sector de lujo? Existe una gran variedad de propiedades en el mercado de viviendas de lujo, ya sea para comprar o vender, por lo cual un asesor inmobiliario representa una ventaja en todos los sentidos. Buscar una propiedad lujosa es hacerse con una residencia completamente funcional que garantice el confort de sus habitantes. En ese sentido, los profesionales especializados conocen exactamente las características que busca el cliente para tratar de conseguir la propiedad que se amolde a sus necesidades.

Por esta razón, un asesor inmobiliario cuenta con una cartera de contactos con la que responde a todas las demandas del cliente, esto se debe a que las residencias exclusivas del mercado de lujo, en su mayoría, no son de acceso a todo posible comprador. Estas propiedades tienen más comodidades que un hogar común de la ciudad y de allí sus costes elevados tanto de compra como de mantenimiento. Por ende, en todo mercado inmobiliario hay domicilios que solo están a la venta para un círculo reducido de posibles compradores.

El nicho inmobiliario, en particular el de venta de propiedades de alto standing, es totalmente exclusivo y ha ido en constante ascenso desde hace aproximadamente ocho años, sin importar la pandemia del COVID-19. En los últimos años, se ha visto un repunte en las demandas de propiedades de este estilo. En específico, Barcelona es una de las una de las regiones más ricas de Europa, algunos edificios del área son propiedades históricas de elevado interés para el mercado inmobiliario de lujo.

El asesoramiento de lujo de Buy House Real Estate Buy House Real Estate es un grupo inmobiliario formado por agentes profesionales que ofrecen el mejor servicio de compra y venta de viviendas de lujo con estrategias complementarias para el seguimiento constante en la gestión del inmueble, con servicios exclusivos en propiedades residenciales en toda Barcelona.



