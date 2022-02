¿Qué es un funeral ecológico? Funos Emprendedores de Hoy

martes, 8 de febrero de 2022, 13:16 h (CET)

La conciencia de la sociedad acerca del medioambiente ha incrementado considerablemente a lo largo de los últimos años. El ámbito funerario también forma parte de esta tendencia. De hecho, el 87% de los españoles solicita funerales ecológicos y un 37% estaría dispuesto a pagar más por ello, según un estudio de Funos, el comparador de precios de funerarias. Los funerales ecológicos son una tendencia que permite llevar a cabo un sepelio más respetuoso con el medioambiente y ya se ha consolidado como una propuesta relevante en plataformas como Funos.

Funerales ecológicos: ¿en qué consisten? Hoy en día, los funerales ecológicos se encuentran en plena expansión por todo el mundo. En primer lugar, para que un funeral sea considerado ecológico es imprescindible que se utilicen ataúdes biodegradables. Los materiales utilizados pueden ser desde maderas de bosques sostenibles de proximidad y de origen certificado, hasta cartón reciclado o fibras vegetales. Además, estos féretros solo pueden utilizar barnices al agua y telas naturales y orgánicas, evitando en todo momento el uso de metales, telas sintéticas, o productos químicos perjudiciales para la naturaleza.

Para el caso de las incineraciones, también entra en juego la elección de la urna. Según el estudio de Funos y datos de la patronal de las funerarias españolas Panasef, las cremaciones no paran de crecer y ya supusieron más del 45% de los funerales en España en 2021. El estudio del comparador de precios de funerarias también indica que cada vez más familias deciden esparcir las cenizas en la naturaleza, por lo que la biodegradabilidad de la urna pasa a ser un factor importante a tener en cuenta. En este sentido, los funerales ecológicos solo admiten urnas biodegradables o biosolubles, y por tanto, depositar estas urnas en la naturaleza no genera un impacto negativo para el medioambiente. Las urnas ecológicas se componen de materiales naturales como la madera, la corteza de árbol, el bambú, la arena, la arcilla o el barro, la sal, e incluso en ocasiones los polímeros vegetales o los bioplásticos. Para poder dar la forma a la urna y que los materiales se mantengan compactos, se utilizan colas de origen natural, sin productos químicos. En consecuencia, estas urnas se descomponen fácilmente al entrar en contacto con el agua o la humedad presentes en la naturaleza sin dejar residuos.

Más allá de los elementos principales del funeral, como el féretro y la urna, los funerales ecológicos implican también que no se utilicen productos químicos contaminantes en las prácticas de conservación del cadáver.

En otros países se observan otras prácticas ecológicas que van más lejos, como son el entierro directamente en la tierra, sin utilizar ataúd ni sepultura.

Funerarias más sostenibles día a día Ante esta clara tendencia, las empresas funerarias se están poniendo las pilas. En este sentido, se pueden encontrar diferentes prácticas que cada vez están más extendidas. Entre ellas, los coches fúnebres eléctricos, la instalación de placas solares en los tejados de los tanatorios para aprovechar la energía solar o diversas técnicas de eficiencia energética en los edificios. Igualmente, aparecen nuevas técnicas como los crematorios con sistemas de reaprovechamiento de la energía sobrante de la cremación. Cementerios cada vez más naturales o la plantación de árboles en recuerdo de los fallecidos son otras de las tendencias que se observan.

Solicitar funerales personalizados Los usuarios desean que los funerales sean cada vez más personalizados. Escoger y organizar el sepelio de manera personalizada es cada vez más importante, ya que les da la posibilidad de elegir la forma en la que desean ser despedidos al momento de fallecer y homenajear a esa persona única de una manera diferente.

Una de las formas de llevar a cabo la elección de la forma más rápida, segura y sencilla, es con el apoyo de plataformas como Funos, un servicio digitalizado que permite comparar las diferentes opciones de funerales y elegir la que mejor se adapte a cada persona. A través de esta página web, los usuarios podrán elegir entre un entierro convencional, una cremación o incluso funerales ecológicos, analizando previamente las características de cada uno de ellos.

Asimismo, este comparador permite a los usuarios encontrar y contactar a las diferentes funerarias que ofrecen el servicio requerido por el usuario. A día de hoy, Funos se ha popularizado como la plataforma útil para elegir servicios funerarios porque permite ahorrar tiempo y dinero.



