Las orlas del futuro, las orlas digitales interactivas, de la mano de Imagina Visual

Una de las tradiciones académicas de fin de curso más arraigadas son las orlas. Estas fotografías han sido siempre en formato papel, pero en los últimos años con el auge de la era tecnológica han dado un paso hacia lo digital. No obstante, más allá de las fotografías en las pantallas de los ordenadores o móviles, ahora hay la posibilidad de crear imágenes con movimiento.

En España quien está a la vanguardia en la elaboración de orlas digitales es la empresa Imagen Visual. El CEO de la compañía, José Manuel Moreno Sánchez, asegura que han dado un paso adelante con el uso de una app que permite gestionar las imágenes con mayor seguridad.

Imagina Visual y su orla digital Cuando comenzó la tendencia de las orlas digitales estas solían elaborarse en HTML. El problema con este formato es que cuando los integrantes de una promoción comenzaban a compartir la imagen, toda la orla y videos terminaban en la red. Este tipo de tecnología permitía a cualquiera tener acceso a la imagen, compartirla, descargarla o editarla.

Moreno Sánchez indicó que esto representaba un problema para los integrantes de la orla que no estaban interesados en que su imagen estuviese compartiéndose por la red. Este nuevo formato no deja “huella digital”. La nueva app acaba con ese y otros problemas de seguridad. Orlas, futbol, baloncesto, congresos, organigramas, etc. Esta nueva tecnología es adaptable a casi cualquier deporte o empresa.

El CEO de Imagina Visual indicó que como empresa especializada en Orlas Académicas y Orlas Digitales, con una trayectoria de 15 y 5 años respectivamente, había que dar un paso más y mejorar estos productos en cuanto a la calidad y fundamentalmente en seguridad.

Las ventajas de la orla digital Con la app de Orla Digital Interactiva que distribuye Imagina Visual, los que aparecen en ella pueden compartirla con familiares y amigos, con la seguridad de la propia app y su código de descarga. Los sistemas operativos tanto de iPhone como Android garantizan que no se pueda sacar ningún dato o imagen. Nadie sin la autorización expresa de un miembro de la orla puede ver su contenido.

Al tratarse de una aplicación también se ha mejorado la imagen de la orla. Moreno Sánchez explica que ahora cuentan con animaciones mucho más interactivas. Los que aparecen en ella se mueven con una animación tipo gif y al pulsar sobre él, se abre un video mensaje de cada uno. Finalmente, queda un producto mucho más emotivo, divertido y moderno, ya que retrata no solo la imagen de los graduados sino también su personalidad.

Lo que está haciendo Imagina Visual es ofrecer packs de Orlas Digitales, además de las Orlas Tradicionales en papel fotográfico. Con estos últimos, la empresa es una de las de mayor trayectoria en Madrid y alrededores. De esta manera todos en la familia tendrán un recuerdo de la vida académica de su ser querido.