Un regalo único para la persona especial en el Día de San Valentín

Se aproxima el Día de San Valentín y es un buen momento para ir preparando el regalo para esa persona especial. Esta celebración, que fue mutando a festejar el amor en las relaciones, ya sea amigos o pareja y, por qué no, el amor propio, se originó en el siglo III en la ciudad de Roma, cuando el emperador Claudio II anuló la posibilidad de contraer matrimonio porque consideraba que formar una familia era una distracción para los jóvenes soldados.

Pero, un sacerdote llamado Valentín, que se oponía a esta medida, continuó casando jóvenes enamorados de forma clandestina hasta que lo capturaron y, alegando rebeldía y desobediencia, lo mandaron a matar, un 14 de febrero del año 270. Es por eso que año tras año, ese día es considerado un día para celebrar el amor en todas sus formas.

En Sir Fausto, tienen el regalo especial para esta nueva celebración de San Valentín, tanto si a quien se quiere agasajar es a un amigo, a un novio o, por qué no, a uno mismo. Por menos de 20 €, se pueden regalar productos de cuidado capilar de esta firma como el champú versión pocket, de la línea Pure antipollution, o un llavero Classic de piel natural.

Para los que tengan pensado gastar un poco más de dinero, por menos de 40 €, podrán regalar una brocha más una crema de barbear, una cartera de piel natural Clark o incluso una mascarilla facial de la línea Pure antipollution, para tener una piel hidratada y libre de polución.

Por menos de 60 €, se puede comprar un neceser de piel Jerome, un cinturón Cortlandt con tachas, un kit de champú y pomada para barba o incluso un sérum más agua micelar de la línea Pure antipollution para el cuidado diario de su piel. Sir Fausto también ofrece una Giftbox de degustación de sus cocktails de Origins, una línea de coctelería basada en los mismos activos con los que desarrollan su línea de cosméticos.

Si el objetivo es darse mimos a uno mismo en este día tan especial, también existe la oportunidad de reservar una cita para un corte Sir Fausto más un tratamiento de purificación de piel en su salón situado en Barcelona. En sus instalaciones, el cliente disfrutará de un momento de relax mientras disfruta de un cocktail de cortesía de la línea Origins y se irá con su cabello, barba y piel listos para afrontar una semana de festejos.

