Reducir los errores en las comandas de un restaurante con esta app para pedir y pagar desde el móvil, Order In

sábado, 5 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

Para rentabilizar cualquier industria, las aplicaciones móviles se han convertido en una herramienta clave. Su llegada a la logística interna de los restaurantes ha dado visibilidad a sus beneficios. Su implementación implica una reducción de los tiempos y una simplificación de la operativa, lo que permite dar un mejor servicio al cliente, mejorando la experiencia del consumidor de forma considerable.

Order In es una aplicación que busca aumentar la productividad y la eficacia de los restaurantes, permitiéndoles disminuir los errores en las comandas, ya que los pedidos pueden realizarse directamente por los clientes y todas las órdenes quedan registradas digitalmente, para que no se pierda nada, reduciendo costes y aumentando los ingresos.

Order In: una alternativa rentable para disminuir los errores en las comandas Muchas veces los restaurantes y locales de comida suelen estar abarrotados de consumidores, llevando al límite su capacidad operativa. Esto puede terminar en situaciones poco favorables, como por ejemplo un error en comanda. Los errores en las comandas son la causa de gran parte del desperdicio de comida de los establecimientos hosteleros, suponiendo grandes costes al tirar mucho género y además, muchas veces, también una reducción en los ingresos porque el cliente ya no quiere esperar a que se prepare el producto correcto.

Order In es un sistema digital de pedido y pago con el móvil dentro de los restaurantes, funcional para locales de comidas o restaurantes que buscan mejorar la experiencia del consumidor y aumentar su rentabilidad. Cuando el cliente accede a la plataforma de Order In a través del escaneo del código QR de la mesa, puede consultar los platos y pedir cuando esté listo. Además, también podrá dividir la cuenta con los demás comensales fácilmente y pagar cuando lo desee.

Esta aplicación permite a los establecimientos aumentar la rotación de las mesas, reducir la carga de trabajo del personal y optimizar los procesos operativos, disminuyendo los errores de comanda y ofreciendo una mejor experiencia basada en la innovación. Los clientes que utilicen Order In podrán disponer de una carta digital interactiva desde donde pedir y pagar con la información completa de los alimentos que ingieren, disminuir los tiempos de esperas y pagar a través de sus móviles, fraccionando el precio como ellos deseen.

El funcionamiento de Order In Cuando los clientes se sientan en la mesa dentro del restaurante, pueden consultar la carta digital escaneando el QR, sin necesidad de ninguna descarga. Esta les mostrará todos los productos, las fotos, posibles modificaciones, la información de alérgenos y podrá elegir lo que deseen en el tiempo que quieran.

Una vez han decidido los platos, los clientes solo tienen que hacer el pedido directamente desde sus móviles, cada uno puede pedir lo suyo y añadir productos a compartir, que se dividirán entre todos o entre los comensales asignados. Esta comanda se recibe al momento en la cocina y comienza la preparación de los platos. Listo el pedido se lleva a la mesa donde podrá ser disfrutado por los comensales. Una vez terminen, podrán pagar cada uno la parte que les corresponde, automáticamente ya calculada. De esta manera, Order In se convierte en una verdadera solución tanto para los clientes como para los propietarios.

