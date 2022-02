¿Qué es la baja cautelar?, por Woinfi Legal Emprendedores de Hoy

jueves, 3 de febrero de 2022, 18:14 h (CET)

El historial crediticio registra toda la información sobre el comportamiento de una persona respecto a todos los créditos que ha solicitado. Este informe es de gran importancia, ya que permite a las entidades que tengan acceso a él tener conocimiento de cómo se han gestionado las finanzas.

En algunos casos, aquellas personas que no hayan cumplido con pagos a tiempo aparecerán en listados de morosos, aspecto que les puede perjudicar, por ejemplo, a la hora de pedir un préstamo.

Woinfi Legal ofrece asesoría legal especializada y ayuda a llevar a cabo una baja cautelar del fichero ASNEF y otros ficheros de forma efectiva. Sus servicios gozan de rapidez y eficacia, al tiempo que garantizan excelentes resultados.

¿Qué es la baja cautelar? La baja cautelar es una estrategia que ofrece la posibilidad de poder pedir préstamos a las personas que aparecen en ASNEF (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito). Se trata de un periodo temporal en el que se eliminan todos los datos registrados en este fichero, así como de las demás listas de morosos nacionales.

Durante ese tiempo, la persona puede realizar acciones financieras como solicitar una hipoteca o pedir un préstamo, que durante el periodo de estancia en el fichero no puede. Esta baja es temporal, por lo que los datos no se eliminarán de forma permanente.

¿Qué ventajas tiene la baja cautelar? ASNEF tiene alcance y presencia en toda España, por ende ser eliminado temporalmente de su listado de morosos significa acceder a servicios financieros a lo largo y ancho del país. Salir de dicha lista es sumamente complicado, así que no aparecer en ella por una temporada es un estímulo para quienes se sentían cohibidos y obligados a no disfrutar del sector financiero en suelo español. La gran ventaja de usar la baja cautelar antes de hacer un préstamo es que produce mayores probabilidades de que este se genere sin problemas y de forma rápida.

Woinfi Legal permite que la baja cautelar sea una tarea sencilla, ya que a través de completar un práctico formulario contactan con cada usuario y realizan todas las gestiones necesarias para resolver el problema. De la misma forma, eliminan de los ficheros EXPERIAN, BADEXCUG, RAI, FIJ y CIRBE. Son por segundo año consecutivo, la asesoría financiera mejor valorada por sus clientes en Google, además de ser líderes en asesoramiento en Ley de Segunda Oportunidad para personas físicas, particulares y autónomos.

Recibir una asesoría financiera a tiempo favorece llevar una vida más tranquila y sin muchas preocupaciones. Esto repercute de forma positiva trayendo bienestar y dando a los deudores entrada a espacios que parecían haberse cerrado en el momento en que su nombre apareció en este tipo de listados.

