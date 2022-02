Ahorrar entre el 60 % y el 90 % en próximas ferias gracias al modelo de stand reutilizable que propone la empresa Olika Stands Emprendedores de Hoy

jueves, 3 de febrero de 2022, 18:09 h (CET)

Un stand es un puesto de venta que es colocado comúnmente en ferias o salones por las empresas que buscan promocionar sus productos o servicios. Los stands pueden ser creados por la misma marca que realiza la promoción o esta puede contratar a una compañía que se especialice en la construcción y distribución de estos pequeños espacios.

Ante esta necesidad surge Olika Stands, una empresa española que ofrece a sus clientes un stand reutilizable, sostenible y automontable creado por profesionales, que les permite a los clientes ahorrar entre un 60 % y un 90 % en costes.

El lugar para obtener un stand altamente rentable Olika Stands es una compañía que fabrica y distribuye stands y displays portátiles a precios de mercado muy accesibles. Su objetivo es que sus clientes puedan promocionar sus productos y servicios mientras ahorran desde un 60 % hasta un 90 % de inversión en cada feria o evento.

Para lograrlo, sus fabricantes se aseguran de crear un stand automontable que pueda ser adaptado a cualquier espacio. Este último punto es crucial para que las empresas no tengan que verse limitadas por el lugar del que dispongan para instalar su puesto de venta.

Además, así como son automontables, los stands de Olika pueden ser desmontados con total facilidad, lo que ayuda a los negocios a ahorrar tiempo y esfuerzo. Esto también es una forma de reducir costes, ya que se evita el tener que recurrir a personal extra o a alguna empresa de montaje y desmontaje de mobiliarios.

Es importante mencionar que estos productos están fabricados bajo el concepto de diseño modular, el cual consiste en la subdivisión de un todo en partes pequeñas o módulos.

¿Por qué los stands de Olika son tan eficaces? Para lograr un producto de alta calidad, Olika fabrica sus stands basándose en 7 normas que les permiten ofrecer la mayor efectividad a sus clientes. Estas 7 normas se resumen en la creación de un stand sostenible, reutilizable, automontable, portátil, garantizado, 100% gráfico y modular.

Es sostenible porque ha sido creado con tecnología y materiales que promueven la preservación y cuidado del medioambiente. A su vez, es reutilizable gracias a estos materiales con los que ha sido fabricado y al diseño que le han dado los profesionales de Olika Stands.

Estos diseñadores también se aseguran de crear un producto modular que sea fácil e intuitivo de montar y desmontar, ayudando a las empresas a ahorrar tiempo y dinero. De la misma forma, estos stands son entregados en una caja bastante cómoda y práctica que puede ser transportada de manera sencilla. En cuanto a la garantía, las empresas reciben hasta 5 años de seguridad y tranquilidad después de la compra del producto.

Olika fabrica stands modulares, automontables y reutilizables que pueden ser adaptados a cualquier espacio. Esto permite a las empresas ahorrar tiempo y dinero en costes de inversión para transporte, desmontaje, uso del punto de venta en varias ferias y eventos, etc. Para obtener más información sobre los servicios que ofrece Olika Stands o ponerse en contacto con su equipo de profesionales, los clientes encontrarán toda la información necesaria en la página web oficial de la firma.

