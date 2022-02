Las tendencias en 2022 para dormitorios juveniles de la mano de Martbert mobles Emprendedores de Hoy

jueves, 3 de febrero de 2022, 15:22 h (CET)

El dormitorio es la estancia del hogar donde suelen pasar más tiempo los jóvenes, no solo para dormir y estudiar, sino también para relajarse y pasarlo bien. Por este motivo, los dormitorios juveniles deben ser funcionales, capaces de cubrir todas las necesidades que tengan sus habitantes, agradables y cómodos.

Para conseguirlo, es imprescindible adaptarse a los gustos de cada uno y, para ello, la compañía Martbert mobles tiene en su catálogo un amplio abanico de opciones para la decoración del hogar. En esta tienda de muebles se consiguen artículos en tendencia en el ámbito de interiorismo y decoración que brindan un ambiente único a cada habitación de la que forman parte.

Un dormitorio juvenil para cada gusto Uno de los objetivos principales de Martbert es poder asegurar la satisfacción de sus clientes, sean cuales sean sus preferencias. Por este motivo, cuentan con todo tipo de muebles que hacen posible el diseño de cualquier tipo de habitación. Sin embargo, todas ellas siguen la línea de la funcionalidad, la estética y la practicidad.

Entre las opciones más destacadas que ofrece la compañía se encuentra el dormitorio juvenil Jumpy 306. Este posee un sistema ideal para espacios reducidos que cuenta con una cama alta y una zona de estudio. Es una alternativa económica y divertida para habitaciones pequeñas.

Pensada para los amantes de la tendencia minimalista, otra elección con alta popularidad es la composición juvenil modelo Style + S65. Es perfecta para los jóvenes más organizados y está compuesta por una encimera de escuadra, cajones, costado vestidor metálico, cama curva y una cabecera muy original. Por otro lado, para quienes quieren disponer de un amplio espacio en su habitación está la composición juvenil modelo Style + S54. Estetiene cama abatible con altillo incorporado que facilita un mayor aprovechamiento del espacio. Posee además una encimera para trabajar de manera cómoda y un vestidor.

El hogar soñado Más allá de los dormitorios, la empresa también ofrece todo tipo de muebles para comedores, despachos, jardín y otras áreas habitables del hogar. Además, cuenta con un equipo de especialistas con la mayor disposición a la hora de ofrecer asesorías destinadas a convertir en realidad los espacios idealizados por los clientes. Asimismo, ofrecen un servicio de montaje profesional para que no tengan que preocuparse por la instalación de los muebles adquiridos.

Por otro lado, tienen una tienda online donde es posible encontrar todo su catálogo de productos. De esta forma, los compradores pueden ver con detalle las múltiples opciones que ofrecen desde la comodidad del hogar. A través de su amplia oferta y la profesionalidad y atención de su equipo, esta compañía lleva años convirtiendo el inmueble de sus clientes en el hogar que siempre habían soñado.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.