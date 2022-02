Las mejoras que ofrece el Proyecto de Ley de Startups, por Exelade Emprendedores de Hoy

jueves, 3 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

La inversión en una empresa de nueva creación ofrece distintos beneficios fiscales.

Con el fin de promover la inversión en proyectos de emprendedores y de nuevas empresas, el gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de Startups. La normativa facilita las dificultades iniciales de dichas compañías, agiliza los trámites de creación y brinda distintos incentivos.

Para aprovechar la oportunidad que ofrece la Ley de Startups y obtener un asesoramiento fiscal adecuado es recomendable contar con asesores legales y financieros como los del equipo de Exelade.

¿En qué consiste la Ley de Startups? La Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes, más conocida como la Ley de Startups, se enmarca dentro del conjunto de medidas, reformas e inversiones impulsadas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En primer lugar, la ley perfecciona la definición de start-up, la cual establece que son las empresas innovadoras, de nueva creación o con una antigüedad de hasta 5 años, generalmente. Asimismo, facilita los trámites para su creación por vía electrónica. Los plazos son de 6 horas si se utilizan los estatutos tipo, y de 5 días hábiles en el resto de casos.

Por otro lado, la acreditación de startups se realizará mediante la Empresa Nacional de Innovación SA (ENISA) y, una vez constituidas, podrán acceder a Puntos de Atención al Emprendedor y a la Oficina Nacional de Emprendimiento para obtener información y tener acceso a las ayudas públicas.

Incentivos para las empresas, trabajadores e inversores Uno de los puntos fuertes de la normativa son los beneficios fiscales que promueve tanto para las empresas y trabajadores, como para los inversores.

Uno de ellos es la reducción hasta el 15% del impuesto de sociedades durante los primeros cuatro años de vida de la start-up. Con la nueva normativa, también se introduce la posibilidad de aplazar pagos de otros impuestos y se elimina la obligación de efectuar pagos fraccionados.

Por otro lado, el proyecto eleva la base máxima de deducción por inversión de 60.000 a 100.000 euros anuales. Asimismo, amplía las deducciones fiscales sobre los planes de acciones, nómadas digitales o la inversión siguiendo las reclamaciones del sector.

También exime a los emprendedores que trabajen por cuenta ajena de la cotización como autónomo durante 3 años, con el fin de que no esté sometido a una doble cotización.

Otra de las medidas destacadas es que los trabajadores verán mejorado el tratamiento de las formas de remuneración que se basan acciones de la propia compañía o stock options.

Para recibir una asesoría legal, financiera, laboral y fiscal, Exelade representa una apuesta segura. La consultora legal-tributaria cuenta con servicios especializados en materia fiscal para dar asistencia a las entidades que deseen realizar inversiones en compañías de reciente creación. Además, su equipo de trabajo no solo está altamente capacitado en su área, sino que está comprometido con cada caso que atiende.

