Vinos MasterChef, el aliado perfecto para una cena de gala

miércoles, 2 de febrero de 2022, 16:33 h (CET)

El vino es el acompañante ideal para casi todos los alimentos. Sus propiedades estimulan el apetito, contribuyen al placer de los comensales y brindan una experiencia única al combinar sabores.

En Club MasterChef, una empresa que se dedica a la producción, distribución y comercialización de los vinos MasterChef, se encuentran vinos con certificación de calidad, que se convierten en el aliado perfecto para una cena de gala. Sin importar cuál sea el ingrediente principal, la variedad de opciones disponibles en su bodega satisfacen las expectativas de cualquier cliente.

Escoger el vino ideal para cada ocasión Cada aperitivo, plato fuerte e incluso postre armoniza mejor con un tipo de vino específico. Por tal motivo, no es recomendable elegir un vino sin tener en cuenta el menú. Para evitar inconvenientes durante una cena de gala, Club MasterChef brinda una guía con consejos para armonizar distintas recetas.

Por ejemplo, si se trata de un plato con alguna especie de ave, las opciones van desde un vino ligero como el MasterChef Syrah, hasta uno más estructurado y carnoso, como el MasterChef Rioja Crianza. Todo dependerá de la proteína elegida, del tipo de guarnición y de los niveles de acidez que pueda contener una salsa.

En cambio, para obtener la mejor experiencia en la degustación de un postre, se debe lograr que el nivel de azúcar se encuentre a la misma altura. La calidez y frescura de la elaboración, como cuando se trata de un helado o un postre de frutas, también son elementos importantes para definir las características del vino.

Club MasterChef posee una bodega virtual con variedad de vinos para el disfrute del cliente El objetivo de Club MasterChef no es fortalecer solo la parte comercial. Su misión es compartir los beneficios del vino, las actividades que se pueden llevar a cabo mediante su degustación y los distintos alimentos con los que se puede armonizar una comida. Por ello, cada una de las opciones presentes en su catálogo cuenta con un certificado de calidad que asegura una experiencia única y personalizada.

Los clientes pueden acceder a las Selecciones MasterChef, que incluyen tres vinos distintos con un valor de 24,48 € y 26,48 €, dependiendo de su elección. Por otra parte, la Caja Selección MasterChef contiene seis vinos: Rioja, Verdejo, Rosado, Albariño, Sauvignon Blanc y Tempranillo, a un coste promocional de 54,96 €, con entrega incluida. El encargado de cada selección es el prestigioso sumiller Javier Gila, un especialista en el tema.

Además de ofrecer vinos de calidad a precios accesibles, Club MasterChef brinda consejos para encontrar la armonía perfecta con las mejores recetas de la gastronomía. Todos sus productos provienen de bodegas españolas, con quienes tienen un acuerdo de cooperación para facilitar su posicionamiento en el mercado.

