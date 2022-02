Academia de barbería en Alicante con Lords & Barbers Emprendedores de Hoy

El ejercicio de la barbería nunca pasa de moda, por este motivo, son cada vez más las personas que deciden vivir de este oficio y buscan lugares donde puedan aprender las técnicas aplicadas en este arte.

El futuro de los nuevos barberos depende de una buena formación, y que mejor opción que aprender de la mano de una de las barberías más influyentes del país, como es el caso de Lords & Barbers, quienes cuentan con su propia academia de enseñanza llamada The Lords Academy. Esta ofrece cursos donde se enseñan el uso de las herramientas y las técnicas de vanguardia aplicadas en este oficio con el propósito de formar a excelentes profesionales.

Cursos para formar a profesionales Desde hace más de 20 años, la barbería Lords & Barbers ofrece sus servicios en Alicante con una atención profesional y esmerada en cuidar los detalles de su trabajo. Con el fin de enseñar estas técnicas, nace The Lords Academy, donde el subcampeón de Barbería en España y CEO de esta empresa, Abel Pleguezuelos, es el director y encargado de impartir todo el contenido de formación a sus alumnos.

En esta institución se ofrecen cursos de varios niveles, como es el de iniciación, elaborado para quienes no tienen conocimientos previos en este campo; y el de barbería avanzada, que incluye información especial sobre técnicas de corte como el degradado para estilistas, estilistas senior y ayudantes avanzados, con el propósito de preparar a los profesionales para su especialización en el perfeccionamiento de esta técnica.

De igual forma, el curso de barbería y afeitado forma parte de la oferta de formación que ofrecen en la academia, el cual se basa en el arreglo de la barba y el bigote considerando la simetría facial y la imagen de los clientes.

Una formación certificada Con cualquiera de los cursos en los que el alumno desee participar, se recibirá una excelente y completa formación para adquirir los conocimientos necesarios para el desempeño en el mercado laboral y así poder demostrar sus capacidades dentro de este mundo de la barbería.

El tiempo que toma la realización de los cursos es de 6 meses y al finalizar, los alumnos obtendrán un título certificado que les permite iniciarse laboralmente en este oficio, ya que avala todos los conocimientos adquiridos. La metodología de aprendizaje que se aplica con sus estudiantes es la progresiva – comprensiva, con sesiones prácticas con muñecos o modelos asignados de acuerdo al nivel de experiencia del alumno.

En Alicante, esta academia enseña las técnicas y los trucos más novedosos de este oficio, y a través de su página web, puede encontrarse toda la información con relación a fechas, disponibilidad y costes.

