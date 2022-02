V-Vision consigue que su producto Dicopt sea elegido por más de 130 usuarios para tratar el ojo vago en 2021 Emprendedores de Hoy

martes, 1 de febrero de 2022, 10:38 h (CET)

A pesar de la existencia de una gran incertidumbre económica durante el segundo año de la pandemia, V-Vision ha conseguido validar su producto en el mercado de la salud digital, consiguiendo alcanzar la cifra de 130 usuarios en su aplicación para tratar el ojo vago.

Durante los primeros meses de 2021 consiguió apoyo económico del fondo de capital riesgo EASO Ventures, en lo que ha sido su primera ronda de inversión en fase semilla.

Cada año se diagnostican en España 15.000 niños con ojo vago, cuyo tratamiento consiste en llevar un parche durante un año y medio, con una consulta médica cada 3 meses. La posibilidad de hacer un seguimiento virtual a los pacientes es, hoy más que nunca, una necesidad entre los profesionales médicos y el campo de la terapia visual con niños no es una excepción.

“El contexto de la nueva normalidad ha acelerado la adopción de herramientas digitales en todos los ámbitos. El tratamiento y seguimiento de pacientes es donde más impacto están teniendo estas aplicaciones, y hemos visto como nuestro producto Dicopt ha tenido una muy buena aceptación entre especialistas y pacientes”, afirma Rafael Izquierdo, CEO de V-Vision.

La revolución del sector oftalmológico con realidad virtual Su primer producto, Dicopt, ofrece a las familias con niños con ojo vago un tratamiento divertido y eficaz para mejorar la agudeza visual y visión binocular del paciente.

Además, permite a los especialistas realizar un seguimiento remoto individualizado y en tiempo real. Dicopt muestra el progreso de los niños a los padres de manera regular y los especialistas tienen una fuente fiable de información para evaluar el desempeño de la terapia.

Otro factor valorado muy positivamente tanto por padres como por especialistas es el aumento del compromiso por parte del niño, quien disfruta de una terapia entretenida a base de juegos. El entrenamiento dicóptico como el que ofrece Dicopt reduce sensiblemente el número de horas de oclusión con parche y mejora el rendimiento global de la terapia, como avalan ya diversos estudios científicos.

El año 2021 ha sido un año muy importante para V-Vision, pues le ha permitido alcanzar unos primeros hitos decisivos en el devenir de toda empresa incipiente. Por un lado, consiguió el respaldo de un fondo de capital riesgo, EASO Ventures, con el fin de lanzar al mercado su primer producto, Dicopt. Este apoyo se formalizó mediante una ronda de inversión en fase semilla.

Y, por otro lado, la confirmación de la existencia de una demanda de este tipo de producto por parte del mercado, pues ha alcanzado la cifra de 130 usuarios que han confiado en Dicopt para mejorar la visión del ojo vago con sus juegos de entrenamiento binocular.

El poder de la tecnología en la telemedicina En el contexto de la digitalización de la atención médica, el seguimiento y tratamiento de pacientes tiene un enorme potencial digital gracias a los avances en tecnología de imagen como la realidad virtual, aumentada o mixta.

Desde Dicopt ven cada día cómo los clientes y pacientes integran el uso de la realidad virtual como tratamiento para el ojo vago, confirmando que esta tecnología puede ser una gran aliada de pacientes y especialistas. La capacidad de brindar una terapia que atraiga a los pacientes desde cualquier lugar y que los terapeutas evalúen su cumplimiento de forma remota son ventajas que solo se obtienen con la innovación tecnológica.

En V-Vision están desarrollando más herramientas para que el especialista también pueda determinar la efectividad del tratamiento y estimar el progreso del paciente. De esta forma, el paciente no tendrá que volver a examinarse periódicamente con un especialista, sino que podrá volver a examinarse a distancia. Esto abre un abanico de posibilidades inmenso para la elección de especialista y de adaptación a las circunstancias familiares del paciente.

Para más información

Rafael Izquierdo Blanco

CEO de V-Vision

rafael.ib@vvision.eu

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Formación en Osteopatía adaptada al plan de la OMS y la norma UNE-CEN 16686 Los pañuelos de bolsillo para hombre de Full & Briss Barcino Food, un buen brunch en Barcelona V-Vision consigue que su producto Dicopt sea elegido por más de 130 usuarios para tratar el ojo vago en 2021 ¿Quién es Lucio Herrera?