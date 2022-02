Limpieza filtro de partículas y catalizadores en México de la mano de DPF Revival Emprendedores de Hoy

lunes, 31 de enero de 2022, 18:10 h (CET)

La limpieza de los filtros de partículas es una herramientaquesirve para suprimir las emisiones de partículas de carbono, producto del proceso de combustión del motor, que son perjudiciales para el ambiente. Esta es una parte importante del mantenimiento de los vehículos.

En la actualidad, son varios los países que cuentan con normativas anticontaminación que regulan los niveles de emisión registrados por un automotor. La empresa española DPF Revival se dedica a la fabricación de máquinas de limpieza de filtros de partículas y catalizadores en México. Su servicio está disponible en México, donde los índices de contaminación llevaron a establecer restricciones de movilidad.

Una ventaja en países con restricciones por emisión de gases: la limpieza de filtros En un contexto como el actual en que frenar el cambio climático es una prioridad para los gobiernos de todo el mundo, las restricciones de movilidad son una opción muy utilizada para reducir la emisión de gases, producida por los vehículos que funcionan con combustibles.

Como un ejemplo, México es un país donde cada vez existen más restricciones que afectan la vida de los conductores. En Ciudad de México, el sistema pico y placa prohíbe la circulación de vehículos de acuerdo al último dígito de la matrícula durante las horas de mayor congestión.

Pensando en ello, DPF Revival llegó al mercado mexicano para ofrecer una solución profesional. La eficiencia en sus equipos de limpieza de filtros de partículas y catalizadores reduce, casi en su totalidad, la existencia de gases contaminantes. Este servicio es una alternativa para evitar el incremento de políticas restrictivas, tomando en cuenta que México registra más de 50 millones de vehículos con una antigüedad promedio de 15 años.

Evitar averías en los vehículos con la reducción en la emisión de gases Cuando un filtro no recibe mantenimiento, el coche pierde potencia y el consumo de combustible se incrementa. Con el paso del tiempo, esto genera un problema en el rendimiento de la máquina y un coste extra para el propietario.

Por otro lado, la emisión de gases dañinos no cuenta con un mecanismo de protección que reduzca los efectos negativos para el ambiente. Aunque existen modelos que cuentan con sistemas de regeneración automáticos, no es suficiente para completar el proceso de forma 100% efectiva.

Los más de 35 años de experiencia en el sector de maquinaria para talleres mecánicos han llevado a DPF Revival a revolucionar la industria con una línea exclusiva de máquinas para limpieza de filtros de partículas. Todos los equipos están diseñados para brindar un rendimiento óptimo y recuperar la eficiencia de los componentes.

Las máquinas de limpieza para filtros de partículas que fabrica DPF Revival no solo producen un beneficio para los dueños de un coche, sino que es la ciudadanía en general quien saca provecho de respirar aire menos contaminado, gracias al trabajo de estos equipos.

