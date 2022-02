Comprar el roscón de reyes de Biopanadería durante todo el año Emprendedores de Hoy

lunes, 31 de enero de 2022, 16:16 h (CET)

En España, las festividades de San Blas (en Zaragoza), San Lesmes (en Burgos) o San Antonio Abad (en Cataluña) no están completas si no se degusta un roscón de reyes de calidad. Este postre de masa dulce está decorada con frutas o nata y se caracteriza por su forma redonda, esconde una o dos figuritas sorpresas cuyo significado varía según la región.

En la actualidad, esta deliciosa receta ha evolucionado hacia una elaboración tradicional y más ecológica como el roscón de reyes de Biopanadería, un producto artesanal único en su estilo y elaborado en diferentes harinas como espelta, trigo integral e ingredientes libres de lactosa, ideales para personas que tienen un tipo de alimentación vegana.

Origen del roscón de reyes El roscón de reyes más que un alimento se ha convertido en una tradición que año tras año se celebra, principalmente en el día de reyes. Sus orígenes se remontan al siglo II a. C, cuando se celebraban las fiestas paganas de oración a Saturno, dios de la agricultura. Durante esta celebración, se horneaba una rosca y se le introducía un haba como símbolo de fortuna y fertilidad y, a quien le tocara el fruto, se le auguraba prosperidad durante todo el año.

Posteriormente, este dulce fue implementándose en muchas tradiciones paganas. En España, la tradición del roscón de reyes era conocida, pero no fue hasta el mandato del rey Felipe V en el siglo XIX cuando se introdujo, además de la figurita, una moneda a la mezcla y se hizo que coincidiera con la festividad de reyes. El afortunado que recibía la figurita era coronado como “rey de la fiesta”, mientras que, quien recibía el haba, era catalogado como el “tonto de la fiesta”.

Hoy en día, aunque se puede encontrar una amplia variedad de roscón de reyes, la receta conserva su significado único, reunir a la familia y a los amigos para compartir un momento inolvidable.

Biopanadería: el roscón de reyes ecológico Biopanadería es una marca de la empresa Bioandelos, especializada en elaborar productos de panadería ecológicos. Para cumplir con esta celebración especial del día reyes o cualquier otro festejo, elaboran artesanalmente una gran variedad entre los que se pueden encontrar el roscón de reyes de 500 gramos con masa madre natural de espelta e ingredientes exclusivos como aceite de oliva virgen extra, azúcar de caña integral, harina de avena integral, semillas de amapola, canela y sal. Continuando con la tradición, agregan a la mezcla una figurita sorpresa para elegir al afortunado.

La empresa elabora el roscón de reyes durante todo el año. Para acceder a la compra de este postre, los clientes pueden entrar a la página web de Biopanadería y realizar su pedido en línea, pagando a través de métodos electrónicos como tarjeta de crédito, Paypal y criptomonedas, entre otros.

Asimismo, hace envíos en España peninsular con tarifas que pueden variar de acuerdo a la ubicación del cliente e incluso disfrutar de envío gratuito. También se pueden adquirir sus productos a través de portales digitales como Amazon, Planeta Huerto o Mentta.

Calidad, salud e innovación, son algunos de los principales pilares de Bioandelos, una empresa que se postula como una gran opción a la hora de adquirir productos de panadería ecológica.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.