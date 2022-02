Alquilar un Lamborghini en España de la mano de Rent Car Deluxe Emprendedores de Hoy

Cuando se trata de viajes de negocios, eventos importantes o celebraciones, transportarse en coches de alta gama refleja distinción y confianza. El alquiler de vehículos para distinta ocasión facilita las actividades de los clientes.

Para cubrir esta necesidad, son varias las empresas que incluyen este tipo de vehículos en su catálogo de opciones. La compañía de alquiler Rent Car Deluxe se caracteriza por su experiencia en el alquiler de automóviles. Una de las opciones es alquilar un Lamborghini en España, en la cual existen varios diseños siempre disponibles.

Un servicio especializado en el alquiler de vehículos Lamborghini Rent Car Deluxe cuenta con especialistas en servicios de alquiler de vehículos Lamborghini. El cliente escoge si desea recibir un conductor o manejarlo por su cuenta. Los modelos que ofrecen brindan ese toque de distinción para cualquier tipo de reunión social en donde la elegancia sea el elemento que prima. Las tarifas varían de acuerdo al modelo y tiempo de alquiler.

El Huracán EVO Spyder es uno de los diseños más atractivos fabricado durante los últimos años. Cuenta con un color muy llamativo y su función descapotable permite disfrutar de la conducción a cielo abierto. El motor es un V10 que tiene 640 caballos de fuerza para una velocidad máxima de 325 km/h con una aceleración de 0 a 100 en apenas 3,1 segundos.

Por otro lado, el modelo Urus es un modelo versátil con características propias de la marca en aspectos como el diseño, rendimiento y la dinámica de conducción. Es un automóvil de alto rendimiento que acelera de 0 a 100 km/h en tan solo 3,6 segundos. Su velocidad máxima es de 305 km/h, siendo el SUV más rápido del mercado.

Oportunidad para vivir la exclusividad de conducir un coche de lujo Alquilar un coche de lujo ya no es únicamente una necesidad para compromisos sociales. Hoy en día, se han incrementado los servicios de alquiler para personas particulares que tienen el objetivo de conducir un coche de alta gama por lo menos por unas horas. Pensando en ello, Rent Car Deluxe ofrece la posibilidad de vivir una experiencia única a través de su paquete “experiencias”.

Para acceder al procedimiento es importante tener en cuenta que los recorridos se realizan según la disponibilidad de los vehículos y se contratan con anticipación. Las zonas de experiencia habilitadas para esta prestación son Murcia y Alicante y el requisito es ser mayor de edad con un carnet de conducción.

No hay duda de que el servicio de Rent Car Deluxe contiene las mejores versiones de Lamborghini para uso particular a precios muy competitivos. Para actividades de última hora, los planes incluyen la entrega a domicilio del automóvil, en cualquier parte de España.

