Renders hiperrealistas para generar oportunidades de venta, con Lobo Studio

lunes, 31 de enero de 2022, 11:39 h (CET)

El rendering arquitectónico resulta en infografías 3D que permiten a diseñadores, arquitectos y clientes una visita al futuro. Los renders hiperrealistas son la nueva visión proyectista y representan una herramienta decisiva para acelerar el proceso en la venta de promotoras.

En Lobo Studio, son especialistas en este campo, sobre todo en tours virtuales 360º. En cada rincón de su página web hay una muestra de la excelencia de su desempeño, tales como los testimonios de sus clientes y la evaluación de las reseñas que no son pocas, gracias a la experiencia y rapidez que prometen y cumplen.

El render es una técnica que permite representar de manera virtual el aspecto final de un edificio, estructura o espacio. Existen distintos tipos de renders para arquitectura según el efecto deseado. El render en perspectiva, el cual da la sensación de profundidad y permite ver el edificio desde distintos ángulos. El render en ambiente, que recrea un entorno realista para que se pueda evaluar mejor la ubicación del edificio. El render fotorealista, que se parece mucho a una fotografía, lo que permite evaluar con detalle el aspecto final y, por último, el render en movimiento, con el cual da la sensación de estar viendo el edificio en acción.

No importa qué tipo de render se escoja, siempre es importante que esté realizado por un profesional para obtener los mejores resultados. En Renders Arquitectura, cuentan con un equipo de expertos en este campo que pueden ayudar a aquellos interesados a lograr el efecto que buscan.

Rapidez y efectividad Esta empresa está revolucionando el sector con su configurador de productos 3D realista que en menos de 15 días puede crear un diseño cabal y de alta calidad que generará a arquitectos y promotores grandes oportunidades de venta. La satisfacción está garantizada y avalada por más de 950 clientes y más de 9.000 imágenes 3D.

Los beneficios de esta tecnología de fotorrealismo extremo, los renders, son inmejorables. Las imágenes reales siempre juegan un papel importante en todo ámbito y más si se trata del arte del diseño de construcciones que, además de ser funcionales, tienen el cometido de enamorar a todos aquellos que las miren, haciendo uso de la comunicación visual de emociones.

Los renders son una herramienta muy útil para mostrar los diseños arquitectónicos de los clientes potenciales. Gracias a ellos, se pueden transmitir mejor las ideas y conceptos detrás del proyecto y obtener feedback mucho más rápido. Además, los renders ayudan a darle un toque profesional al proyecto, lo que puede ser decisivo a la hora de cerrar un contrato.

Anteriormente, el proceso de visualización realista siempre había sido lento y por ende más costoso. Lobo Studio ofrece una insuperable relación calidad precio que se puede constatar con las aserciones de sus consumidores. Además, existe la posibilidad de contratar un render exterior e interior. Los primeros están más enfocados a promotores, arquitectos, constructoras e incluso ayuntamientos, puesto que pueden usar este método para presentar propuestas nuevas a su público objetivo. Por otro lado, las empresas pueden usar los renders interiores para visualizar el interiorismo de una oficina o para un uso comercial.

Facilidad de comprensión La web de Lobo Studio es amigable, la explicación y exposición de sus funciones es fácil de entender y disfrutar. Además, cuentan con un blog que posee todo tipo de información pertinente y un portafolio que goza de variadas propuestas.

La compañía tiene sus oficinas ubicadas en Barcelona y Madrid con alcance nacional a través de internet. Sus principales servicios son renders exteriores e interiores, renders 360º y videos de animación 3D. Encargos que presentan mediante la más avanzada tecnología y con seriedad, pasión y total dedicación para realizar los mejores trabajos.

Este mecanismo revolucionario en el mundo de la arquitectura también cumple la labor de mejorar enormemente el entendimiento cooperativo de todos los involucrados en un proyecto, entre quienes no siempre es fácil definir un acuerdo o llegar a una avenencia, por todas las distintas perspectivas, misiones y visiones de los diferentes actores.

