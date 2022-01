Eprox ofrece su servicio VIP para obtener envío gratis en más de mil productos Emprendedores de Hoy

Actualmente, tanto el comercio local como el e-commerce están en pleno auge. A través de las múltiples opciones que provee el mundo digital, los consumidores buscan productos cerca de sus hogares y los adquieren. La compra onlinenecesita servicios extra como la atención al cliente online y, fundamentalmente, el servicio de envíos.

La eficiencia y el coste de los envíos son los aspectos que marcan la diferencia entre los negocios online, ya que los que tienen servicios mejores y más baratos, se destacan. En esta línea, la plataforma de e-commerce Eprox, ofrece un programa VIP para obtener envíos gratis en más de mil productos.

Eprox, a través de una cuota anual, realiza envíos sin coste adicional Eprox es una plataforma de compra online que, además, brinda servicios de marketing a los negocios minoristas que requieren de un impulso para lanzar sus productos al mundo digital. El servicio VIP es una promoción orientada a los consumidores que también beneficia a quienes ofrecen sus productos a través de la tienda online de la empresa.

Las distintas plataformas de venta implementan varias estrategias para que el coste del envío no sea un impedimento a la hora de concretar una venta, algunas establecen una cantidad mínima de compra a partir del cual el envío es gratuito. Sin embargo, también se puede contar con envíos sin costes por un pago único anual, tal como propone el servicio VIP de Eprox.

El de los envíos gratuitos, por otra parte, es uno de los filtros más utilizados en los sitios de e-commerce. Los negocios que ofrecen este tipo de servicios son los que reciben las primeras miradas por parte de los clientes potenciales. Hoy, al haber múltiples opciones dispuestas en línea, los consumidores pueden realizar comparaciones de precios y facilidades en segundos.

La herramienta para concretar más ventas: el servicio VIP de Eprox Quien acceda al servicio VIP de Eprox siempre buscará lo que necesita en la plataforma antes que en cualquier otro lado porque ya tiene los envíos cubiertos. Desde el punto de vista de los comercios, una de los principales inconvenientes que afrontan para concretar una compra online es la de los carritos abandonados. Los usuarios escogen una serie de productos, pero cuando llega el momento de pulsar el botón de comprar desisten por el elevado coste que supone el envío.

Por eso, los especialistas en comercio digital aconsejan informar con antelación el coste del envío para no causar decepciones y, de esa forma, evitar el descarte del pedido.

Así, el servicio VIP de Eprox se establece como un método de fomento de la compra online de los productos que se ofrecen en la plataforma.

