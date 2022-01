Todo lo que se debe saber para matricular un vehículo del extranjero Emprendedores de Hoy

viernes, 28 de enero de 2022, 13:34 h (CET)

El traer y comprar vehículos del extranjero puede comportar un sinfín de trámites y papeleos en los diferentes entes que regulan la libre conducción en toda España.

Es por ello que la empresa Gevepro se especializa en la gestión de todo tipo de trámites en la Dirección General de Tráfico (DGT), ITV y homologaciones, autorizaciones de transportes, etc.

Con tal de facilitar el trámite de matricular coche en España, Gevepro realiza el proceso previo de homologación de vehículos de todo tipo ya sean turismos, camiones, motocicletas, vehículos especiales, etc., ya sean de la Unión Europea (UE) o del Espacio Económico Europeo o de fuera de él como Estados Unidos, entre otros.

¿Qué es la homologación de vehículos de importación? Es el proceso que se realiza al comprar o traer un coche del extranjero, para posteriormente poder matricular el nuevo vehículo en España.

Para registrar un vehículo nuevo o usado, se deben cumplir ciertos requerimientos para ITV, tales como aportar la ficha técnica reducida, COC u Homologación Unitaria, que son documentos que recogen las características del vehículo y que acreditan que cumplen con la normativa actual española.

Cómo matricular un coche extranjero en España Una vez revisado el vehículo en ITV con la homologación correspondiente, emitirán la ficha española para poder matricular el vehículo en DGT.

Para poder matricular, se tendrá que aportar la ficha técnica española, la extranjera, aportar factura o contrato de compraventa y hacer el alta y pago de los impuestos y tasas necesarios para presentar la matriculación ordinaria en Tráfico.

Para ello, esta empresa se encarga de presentar todos los documentos necesarios y de revisar que estén correctos, para que así los clientes no pierdan tiempo en el proceso de matriculación en DGT.

Además de la matriculación de coches nuevos y usados de importación, considerada como su gran servicio estrella, la firma cuenta con una amplia cartera de servicios, entre los que se encuentran las tarjetas de transporte de mercancías, las bajas temporales o por exportación, los cambios de nombre de vehículos o la notificación de venta de vehículos.

