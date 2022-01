Los 6 cursos de cocina online que ofrece el chef Climent Lloret, de restaurante LUANIK, en su página web Emprendedores de Hoy

viernes, 28 de enero de 2022, 12:09 h (CET)

La cocina es un arte del que se puede aprender mucho con dedicación y constancia. Encontrar cursos de cocina online ofrecidos por profesionales y expertos en la materia es una necesidad primordial si se desea impresionar a familia y amigos con platos bien hechos, exquisitos y presentables.

En este sentido, todas aquellas personas que quieran aprender nuevas recetas gastronómicas, independientemente del nivel de cocina que tengan, encontrarán en LUANIK una gran oportunidad para hacerlo. Este un restaurante ubicado en La Garriga (Barcelona) especializado en arrocería, marisquería, degustación y que también ofrece take away. Su chef principal imparte cursos de cocina presenciales y virtuales, gozando de un fantástico y notable prestigio en su sector y en la zona.

Cocina nacional e internacional aprendida desde la comodidad de casa El chef Climent Lloret es el propietario de LUANIK. Este profesional de los fogones cuenta con una experiencia de más de 30 años en el sector, más de 300 cursos impartidos y 2.184 alumnos. Es reconocido por su creatividad, sus profundos conocimientos en el área y por la elección de productos de calidad y proximidad, además de su pasión por cocinar. Precisamente, esa pasión es la que le llevó a crear de forma virtual seis cursos de cocina online especializados en diversos tipos de gastronomía. Pero, no se trata de cursos al uso, sino de talleres integrales que exploran el procedimiento de cocinar con audacia, consejos de gran utilidad y una mirada experta que permite lograr platos de primer nivel.

La variedad y el interés que generan los 6 cursos de cocina online publicados en la web de este restaurante dan cuenta de su arduo trabajo y loables méritos, dando la oportunidad al alumno de adquirir un aprendizaje importante desde la comodidad de casa.

Conociendo cada uno de los cursos online de Climent Lloret Preparar alimentos no tiene por qué ser complicado, todo lo contrario, puede ser entretenido y ameno. De hecho, cada taller tiene una duración aproximada de 45 minutos, están siempre disponibles y vienen acompañados por un seguimiento de cada preparación, ficha técnica con ingredientes y proceso de elaboración. Son accesibles para todo tipo de usuario, sin importar el nivel culinario en el que se encuentre.

Los seis talleres que se ofrecen en la página web son: curso de arroces mediterráneos, curso de cocina japonesa, curso de aperitivos y delicatessen, curso de cocina italiana, curso de cocina tailandesa y curso de cocina vegetariana. Pueden adquirirse de manera individual o en paquetes de 3, una opción que comporta un ahorro para el alumno. De la misma forma, es posible regalar cualquier curso de forma personalizada.

Cocinar bien y delicioso está al alcance de una simple decisión. Proponerse este objetivo es viable, ya que puede llevarse a cabo hoy en día con deseo, motivación y compromiso. LUANIK y su chef Climent Lloret ofrecen una experiencia paso a paso que resultará de gran provecho y aprendizaje para todos los amantes de la cocina.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.