Ultibio Immune aumenta las defensas durante el invierno

viernes, 28 de enero de 2022, 08:14 h (CET)

Con la llegada de los meses de frío, es común que la salud y el bienestar de las personas se vean comprometidos. Durante el invierno, el cuerpo siempre tiende a verse más débil y termina sufriendo infecciones respiratorias, virus, resfriados o cualquier otro tipo de enfermedad similar.

Para evitar dichos problemas resulta sumamente importante preparar el sistema inmunológico, con el fin de enfrentarse a la llegada del frío de la mejor manera posible. Una excelente forma de hacerlo es aportando al organismo complementos alimenticios como la nueva fórmula Ultibio Immune de la reconocida marca SOLGAR. Este está disponible para ser comprado en tiendas especializadas como el Centro de Naturopatía y la Salud.

La respuesta inmune durante el invierno Uno de los elementos más importantes para garantizar siempre un buen estado de salud es apostar por un sistema inmunológico sano y fuerte. Esto se debe a que se encarga de actuar como la barrera protectora del organismo, haciéndolo inmune frente a gérmenes, bacterias e infecciones que afectan al bienestar de la persona.

No obstante, está científicamente comprobado que dicha barrera tiende a verse mucho más vulnerable en épocas de invierno, a causa de que la respuesta inmune del sistema disminuye ante los altos niveles de frío. De esta forma, permite que ciertas enfermedades se desarrollen. Las más comunes son las gripes o los catarros, las cuales no parecen muy graves, pero a personas mayores o bebés les pueden afectar notablemente.

Ultibio Immune ayuda a fortalecer la salud y el bienestar Una manera efectiva de contrarrestar respuestas inmunológicas débiles y fortalecer dicho sistema en épocas de frío es a través de complementos alimenticios como Ultibio Immune. Este cuenta con una serie de vitaminas y nutrientes que se encargan de aumentar las defensas y de mantener los niveles recomendados para que el metabolismo, el desarrollo y crecimiento sean adecuados. Asimismo, permite que la persona no se sienta tan cansada a lo largo del día y que el cuerpo realice sus funciones básicas con normalidad.

Ultibio Immune cuenta con una gran cantidad de ingredientes científicamente estudiados, entre los que destacan la Vitamina A, Vitamina B12 y Vitamina D3. Además, para incrementar la respuesta inmune contiene dos cepas bacterianas vivas (Lactobacillus Plantarum HEAL9 y Lactobacillus Paracasei 8700:2), las cuales contribuyen al funcionamiento normal de dicho sistema.

Este complemento alimenticio está disponible en tiendas especializadas en naturopatía como el Centro de Naturopatía y la Salud. Este viene en una presentación que incluye 30 cápsulas blandas fáciles de digerir y aptas para vegetarianos por un precio de 35,09 €.

En definitiva, blindar el sistema inmune en épocas de frío es una excelente manera de repeler posibles enfermedades, virus e infecciones en invierno. En este sentido, el Centro de Naturopatía y la Salud supone el lugar ideal para encontrar cualquier tipo de complemento nutricional para mejorar la salud y el bienestar.

