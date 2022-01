QMA Consultores relanza su modalidad de franquicia en 2022 Emprendedores de Hoy

Al día de hoy, ya son más de 10 años de trayectoria que QMA Consultores tiene en el mercado de la consultoría y la gestión empresarial.

Tras una exitosa campaña de expansión a través del modelo de franquicias, esta firma ha decidido hacer un relanzamiento durante este 2022. El objetivo no es solamente promover el crecimiento de esta compañía de consultores, sino también ofrecer a los emprendedores la posibilidad de comenzar un negocio propio bajo la modalidad de autoempleo. Todos ellos, contarán con el respaldo, las garantías y todas las ventajas que ofrece el modelo de franquicias de servicio de esta compañía.

Modelo empresarial de éxito Fue durante los años 2014 a 2018 cuando la firma QMA Consultores llevó a cabo una campaña de expansión a través de un modelo de franquicias, la cual terminó siendo un verdadero éxito. Durante ese periodo de tiempo se lograron consolidar más de 10 colaboradores y emprendedores, no solamente en el territorio español, sino también fuera de sus fronteras, como por ejemplo en Portugal y México.

Dado el éxito alcanzado durante esa campaña, la firma de consultores ha comenzado un relanzamiento de la misma este recién año 2022, en el que esperan superar la cantidad de emprendedores asociados a la firma. Quienes accedan a esta oportunidad de negocio contarán con una formación inicial que les proporcionará los conocimientos necesarios para gestionar de manera eficiente la franquicia. Además, tendrán acceso a un modelo empresarial de prestación de servicios, para la gestión avanzada de empresas a un bajo coste, facilitándoles todo lo necesario para garantizar el éxito del nuevo empresario.

Ventajas de convertirse en un franquiciado de esta firma Los emprendedores que decidan franquiciarse con esta compañía tendrán también acceso a todas las herramientas digitales, las cuales le permitirán proporcionar a sus clientes una gama de servicios muy demandados. Por ejemplo, podrán implantar sistemas de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001, así como para la gestión de seguridad de información ISO 27001. Estas mismas herramientas también servirán para desarrollar Planes de Igualdad, un requisito ya obligatorio en España para empresas con un número mayor de 50 empleados.

No obstante, una de las ventajas más importantes que ofrece el programa a sus franquiciados es el hecho de que podrán, además, formar parte del programa Acelera Pymes. Esto quiere decir que van a poder ofrecer sus servicios dentro de los paquetes del Kit Digital, el cual a su vez está financiado por los fondos de Next Generation de la UE.

No cabe duda de que esta nueva campaña de franquicias representa una gran oportunidad de negocio para los emprendedores del mundo de la consultoría empresarial. Quienes se sumen a este proyecto de expansión en España, tendrán la tranquilidad de contar en todo momento con el apoyo y el asesoramiento permanente por parte de los expertos de QMA Consultores.

