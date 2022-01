El método Apollo, una reducción de estómago sin cirugía en Clínicas Be Emprendedores de Hoy

La reducción de estómago es una técnica médica que cada día gana mayor popularidad como tratamiento para la obesidad. Esta permite a las personas bajar de peso de manera segura cuando no pueden hacerlo mediante otras vías.

Este procedimiento puede llevarse a cabo a través de diferentes técnicas quirúrgicas o no quirúrgicas, siendo estas últimas las más eficaces por ser menos invasivas. El método Apollo es una técnica de reducción de estómago sin cirugía que garantiza resultados inmediatos y recuperación rápida, por lo que en Clínicas Be son especialistas en este procedimiento.

Expertos en la reducción de estómago sin cirugía En la actualidad, esta es una de las alternativas más populares entre los tratamientos de obesidad y sobrepeso, ya que es un procedimiento seguro y mínimamente invasivo. Además, es efectivo en una gran cantidad de casos que no pueden resolverse de otra manera.

Uno de los métodos más utilizados por los especialistas que tratan la obesidad es el método Apollo, el cual consiste en hacer pliegues en las paredes del estómago que después se fijarán con suturas. La técnica se conoce comúnmente como manga gástrica endoscópica debido a que se realiza por vía endoscópica y el estómago adoptará forma de manga. En Clínicas Be realizan este procedimiento de forma exitosa debido a que cuentan con especialistas con muchos años de experiencia tratando a personas que padecen obesidad o sobrepeso. Además, no solo se dedican a realizar la técnica, sino que les brindan a los pacientes atención integral para que puedan mantener su peso ideal a largo plazo.

El método Apollo o método Endo-Sleeve, como se conoce, consiste en la realización de un tubo o manga gástrica, pero de forma endoscópica. Se consigue reducir la capacidad del estómago mediante la realización de algunas suturas en la cavidad interna. Es una intervención mínimamente invasiva sin incisiones externas. Es un tratamiento indicado para aquellos pacientes que necesiten perder entre 15 y 35 kg y hayan fracasado en otros tratamientos no quirúrgicos.

¿Cuáles son las ventajas de realizarse una reducción de estómago sin cirugía? Las intervenciones quirúrgicas para reducir el estómago han resultado ser efectivas para tratar la obesidad y el sobrepeso en aquellos pacientes con IMC (Índice de Masa Corporal) de 40 o 50. Sin embargo, estos procedimientos son invasivos y durante y después puede haber complicaciones, tales como hemorragias, obstrucciones intestinales, infecciones, etc. Además, el proceso de recuperación de los pacientes es muy lento.

A diferencia de estas intervenciones quirúrgicas, las técnicas de reducción de estómago sin cirugía, en especial el método Apollo, son mínimamente invasivas y, por lo tanto, no existen riesgos de complicaciones. Por ello, este es el método elegido en Clínicas Be para tratar a pacientes con IMC mayores a 30.

En Clínicas Be realizan la reducción de estómago usando el método Apollo en los pacientes con IMC por encima de 30, ya que es una alternativa eficaz que no requiere intervención quirúrgica y ofrece resultados inmediatos.

