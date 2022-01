TopBrands es elegida para desarrollar el programa de Incubadora TIC en Reus Emprendedores de Hoy

jueves, 27 de enero de 2022, 13:03 h (CET)

7 meses de trabajo, una cantera de emprendedores/as con nuevos proyectos digitales y el equipo de TopBrands Consulting para potenciar la generación de ideas disruptivas.

Estas son solo algunas de las pinceladas del gran proyecto que pone en marcha REDESSA junto a TopBrands, la empresa seleccionada para gestionar el proyecto durante este año 2022.

TopBrands, la consultora especializada en innovación, emprendimiento y business growth, será la encargada de poner en marcha la segunda edición del programa para start-ups organizado por el Ayuntamiento de Reus (Tarragona).

“El uso de metodologías ágiles aplicadas al desarrollo de modelos de negocio innovadores ha sido valorado positivamente en la propuesta de TopBrands”, según comenta REDESSA. La metodología utilizada por la consultora se fundamenta en el método lean start-up, que permite el diseño de programas adaptables a las necesidades específicas de las start-ups participantes, ya sea en fase de ideación, creación, definición del modelo de negocio, go to market y conseguir traccionar con sus MPV (Mínimo Producto Viable).

El programa que propone TopBrands para la nueva edición de la Incubadora TIC REDESSA ha sido diseñado para hacer viables las ideas y proyectos de negocio de los equipos emprendedores. Se hace especial hincapié en la formación para ayudar a los equipos emprendedores mediante conocimientos y apoyo en el desarrollo de su modelo de negocio, así como para formar parte de una comunidad emprendedora altamente estimulante.

Tal y como comenta Oriol Garcés, Cofundador de TopBrands Consulting: “El compromiso de las instituciones con la innovación y el emprendimiento es vital para la mejora del acceso y las oportunidades en el mundo del emprendimiento, construyendo así a una sociedad más equitativa en derechos y oportunidades”.

Alberto Ratti, Innovation Manager de TopBrands Consulting, apostilla: “En esta nueva edición esperamos sentar las bases para que los proyectos puedan encontrar mercado y crecer gracias al enfoque de mercado y práctico que tiene nuestra metodología client-based”.

El programa valorará el grado de evolución y potencialidad de la idea de negocio, la existencia de un modelo de negocio definido, la existencia de un MPV, el uso intensivo de las TIC, así como las capacidades y disponibilidad del equipo emprendedor.

Esta iniciativa supone un fuerte compromiso de la ciudad de Reus con el emprendimiento intensivo en tecnología y el desarrollo de empresas con elevada capacidad de crecimiento y generación de ocupación que configuren un polo de competitividad en el territorio de Tarragona.

TopBrands cuenta con una amplia experiencia en programas de formación en Barcelona Activa y Telefónica Open Future de Tarragona, así como ayudando a empresas y marcas comerciales en innovación, aceleración, crecimiento de ventas, emprendimiento.

