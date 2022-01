Sosmatic destaca la necesidad de poner voz a los clientes en el soporte técnico Help Desk L1 y L2, atención al cliente y servicios BPO Emprendedores de Hoy

jueves, 27 de enero de 2022, 09:54 h (CET)

Dentro de una empresa, el servicio de soporte técnico debe estar altamente capacitado para atender las necesidades e inconvenientes que plantean los usuarios y proporcionar soluciones eficientes e inmediatas. Por esto, la combinación de tecnologías con el talento humano es esencial para garantizar la mejor experiencia a los clientes.

Ante ello, Sosmatic, una empresa especializada en el área de soporte técnico Help Desk L1 y L2, atención al cliente y servicios BPO (Externalización de Procesos de Negocios), trabaja constantemente para innovar sus servicios y proporcionar a las empresas la oportunidad de digitalizar sus operaciones y adaptarse a los requerimientos de la sociedad actual.

¿Es necesario poner voz en el soporte técnico Help Desk L1 y L2? De acuerdo a investigaciones realizadas recientemente, más del 80% de los consumidores no finaliza su proceso de compra a causa de la mala atención. Es en este aspecto donde se hace necesario desarrollar estrategias empresariales destinadas a brindar un mejor servicio al cliente, puntualizando en optimizar los recursos empresariales para proporcionar un soporte técnico de calidad. De allí que el soporte técnico Help Desk L1 y L2 represente una alternativa ideal para brindar soluciones integrales, ya que se trata de un sistema integrado que incluye asistencia sobre productos y servicios, apoyo técnico y atención pre y posventa.

Dentro de las empresas, el soporte técnico Help Desk proporciona apoyo en dificultades técnicas, mientras que para los clientes, este sistema está disponible para responder cualquier tipo de consultas relacionadas con productos y servicios en un nivel básico. Y en niveles más complejos, se centra en la resolución de problemas puntuales.

Una gran alternativa para la asistencia informática Desde 1998 Sosmatic se ha caracterizado por ser una empresa innovadora en el mercado tecnológico, cuyo objetivo central sigue siendo proporcionar a empresas y particulares soluciones asociadas a problemas informáticos.

Con más de 20 años en la industria, esta empresa se mantiene innovando constantemente ante la necesidad de digitalizar sus servicios y seguir a la vanguardia. Es así como sus servicios se han diversificado y ya no solo se especializan en soporte técnico, sino que además, abarcan áreas de atención al cliente, servicio posventa, ventas y BPO.

Un aspecto diferenciador de Sosmatic es que, en lugar de usar bots de ayuda, apuesta por los servicios cercanos para ayudar de manera directa al cliente y no con un chat automatizado. Esto hace que figuren como intermediarios entre la empresa y sus clientes. Todo ello ha contribuido a que esta compañía se posicione como una de las principales alternativas de aquellas corporaciones que priorizan la calidad de su servicio.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.