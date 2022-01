Mantenerse en forma y divertirse a la vez con Brooklyn Fitboxing en Málaga Emprendedores de Hoy

jueves, 27 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

Algunas personas tienen por costumbre hacer planes de entrenamiento que al final no llevan a cabo. A los pocos días, su motivación desaparece, poniendo excusas para mantener su estilo de vida sedentario.

Para los residentes de Málaga, el club Brooklyn Fitboxing representa una alternativa para tener un cuerpo firme y tonificado de manera divertida. Este gimnasio de fitboxing en El Perchel ha cambiado la manera de ver el deporte, haciéndolo más atractivo para todos aquellos que les cuesta realizar actividad física.

Conseguir cuerpos tonificados a través del fitboxing El fitboxing es un deporte nacido en Estados Unidos que, en los últimos años, se ha dado a conocer en el resto del mundo. Combina una variedad de disciplinas como el boxeo, muay thay, kickboxing y crossfit. Surge como una alternativa a los deportes de contacto físico y es ejecutado por hombres y mujeres de todas las edades. Su finalidad es lograr cuerpos tonificados que a su vez presenten resistencia, fuerza y agilidad.

El éxito de este deporte radica en hacer ejercicios de forma dinámica y divertida, coordinando los movimientos al ritmo de la música. Con este método se realizan entrenamientos de alta intensidad que involucran la parte superior e inferior del cuerpo, logrando los objetivos de manera integral.

Sesiones planificadas para todo tipo de personas No es necesario tener experiencia, ya que las sesiones están planificadas tanto para principiantes como avanzados y hay que tener una edad mínima de 14 años. Cada persona puede entrenar de acuerdo a sus posibilidades sin retrasar a otro. El entrenador indica los movimientos a realizar y el tiempo en que serán ejecutados. El programa está creado para que todas las personas puedan exigirse un 100%. Además, el sistema de entrenamiento permite a los entrenadores estar atentos a la ejecución de los movimientos de cada uno de sus alumnos.

Con esta innovadora forma de entrenamiento, Brooklyn Fitboxing garantiza tener una experiencia divertida haciendo deporte en El Perchel – Málaga a través de un espacio para lograr la figura deseada y mejorar la salud.

