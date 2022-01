Consejos para elegir una cama articulada, por Tu Ortopedia Emprendedores de Hoy

Las camas articuladas han sido toda una revolución en el sector del descanso. Por un lado, proporcionan el confort y la funcionalidad necesaria para las personas de la tercera edad o con alguna discapacidad de movilidad, pero también son ideales para mejorar el descanso de cualquier otro tipo de personas.

Sin embargo, a la hora de escoger una cama articulada o eléctrica, muchas personas no saben cuál comprar. Para aclarar estas dudas, la empresa Tu Ortopedia, especialista con amplia experiencia en la venta de este tipo de camas, ofrece consejo para elegir una cama articulada, el cual será de gran ayuda a la hora de elegir la cama correcta.

Puntos clave a tener en cuenta a la hora de escoger la cama articulada ideal Como primera medida, lo que hay que tener en cuenta es cuáles son las necesidades específicas de la persona que va a utilizar la cama. A partir de este punto, se podrá determinar con mayor precisión cuál es el tipo de cama articulada que necesita.

La razón es que, a pesar de que hay actualmente muy buenas camas articuladas eléctricas en el mercado, no existe una capaz de cubrir al 100 % las necesidades de los usuarios en general. De manera que, de acuerdo a la enfermedad de la persona, la anatomía de su cuerpo o cualquier otra característica particular, le irá mejor un modelo de cama u otro.

Otro de los aspectos a tener en cuenta es la cantidad y la distribución de los planos de la cama sanitaria. Por lo general, las mejores son las de 4 planos, los cuales son las secciones en las que se divide el somier. Aunque existen algunas de 5, este plano adicional provoca una postura poco saludable para la espalda.

El primer plano es el de la espalda, el segundo es uno fijo que se sitúa por la zona lumbar, el tercero en la zona de los muslos y el cuarto para las pantorrillas y pies.

¿Qué tipo de cama es la mejor? Tal como se ha explicado con anterioridad, no hay un tipo de somier que sirva para todo tipo de paciente, sino que hay muchos factores que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, es preferible que las lamas sean de madera sobre tacos basculantes. Su principal ventaja es que ofrecen una mejor ergonomía y adaptabilidad.

Por último, otro de los consejos de la empresa Tu Ortopedia es que, al elegir el sistema de cama ortopédica, es decir, de patas o de elevación, también es recomendable considerar algunos aspectos. Algunos son: el tipo de protección lateral que usa, el peso máximo permitido, la elevación mínima y la altura libre debajo de la estructura del carro. En todo caso, en esta empresa se ofrece asesoramiento técnico profesional y personalizado para que los usuarios puedan adquirir la cama que mejor cubra sus necesidades.

