La nueva tendencia en cabeceros de Espuma a Medida

jueves, 27 de enero de 2022

Los cabeceros tapizados modulares de Espuma a Medida son una buena opción para las personas que quieran poner el dormitorio al día con las últimas tendencias en decoración e interiorismo. Estos se integran en cualquier estilo de decoración.

Estos cabeceros son una combinación de paneles modulares y tapizados que pueden combinarse al gusto. Es una manera original, versátil, creativa, fácil de colocar y que no ocupa espacio (es ultrafino, ya que solo ocupa 3,5 cm de grueso), para vestir los dormitorios.

Totalmente personalizados Gracias a los diferentes formatos disponibles de los paneles, se puede crear una composición totalmente personalizada, ya que son paneles modulares tapizados sobre una ligera madera, una suave espuma y el tejido que más guste y combine con la decoración de la habitación.

Una nueva solución decorativa que llega para hacerse hueco entre los miles de ideas que se tienen para decorar el cabecero del dormitorio de matrimonio o el de los niños. Lo importante es hacer una composición equilibrada, colocando cada panel modular de una forma u otra para que cuente una historia. Los cabeceros de Espuma a Medida serán los protagonistas del dormitorio, enmarcarán el espacio, centrarán la cama y definirán el estilo de la habitación.

Si se quiere dar un punto más clásico al cabecero, se pueden elegir paneles más estrechos y colocarlos en vertical. Si, por el contrario, se pretende dar un aire más actual, se pueden elegir paneles más anchos y colocarlos en horizontal. También se pueden alternar colores eligiendo los paneles de diferentes tonalidades. Con los cabeceros de Espuma a Medida existen un sinfín de posibilidades, no hay límites, solo los de la imaginación.

Prestaciones de los paneles Para que su colocación sea lo más fácil posible, se entrega con una cinta adhesiva fuerte y resistente colocada en la parte posterior de los paneles para que su colocación sea sencillísima. Sin obras ni polvo, se podrá realizar la reforma de la estancia del hogar que aporte ese impacto visual que se está buscando, aparte otra de sus prestaciones es que insonoriza y sirve como aislamiento térmico.

Pasos para su instalación En primer lugar, se toman las medidas de la pared donde se quiere colocar el cabecero y se elige el tamaño que se quiera del panel. Hay infinidad de opciones con dos formas, rectangulares o cuadradas, y se añade la cantidad que se necesite para cubrir el espacio del cabezal.

En segundo lugar, se elige el tejido del tapizado, es posible elegir entre polipiel náutica o tela de tapicería. Los cabeceros de polipiel náutica son muy elegantes y sufridos. La polipiel náutica es un cuero artificial de gran calidad y de fácil limpieza, ya que solo se necesita un trapo con agua y jabón neutro y tiene una muy alta resistencia a la abrasión, por lo que no es necesario preocuparse para que se mantenga siempre como nuevo. Además, es un material de altísima calidad, por lo que es muy resistente y no se pela. Las telas de tapicería son tejidos de gran calidad, la mayoría de ellos con un tratamiento antimanchas, que facilita su fácil limpieza utilizando simplemente un trapo con un poco de agua. Por lo tanto, se puede confeccionar el cabecero tapizado eligiendo el acabado que más guste.

Finalmente, se elige el color del tejido que se haya seleccionado. Los que se decanten por la polipiel náutica tendrán más de 60 colores a elegir. Si se elige la tapicería, más de 70 modelos.

Una gran variedad para la decoración de un dormitorio o de una habitación juvenil. Con los cabeceros Espuma a Media hay una solución para cada dormitorio.

