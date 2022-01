PetroSecur, diseñadores de habitaciones del pánico Emprendedores de Hoy

Cada vez son más las personas que buscan instalar un espacio seguro dentro de su hogar y zona laboral a causa del crecimiento constante de la inseguridad.

PetroSecur es una empresa de ingeniería de seguridad y defensa especializada en el diseño y fabricación de habitaciones del pánico, puertas acorazadas y otros servicios para el resguardo y la protección.

Con la intención de prestar un servicio de alta calidad, PetroSecur cuenta con un equipo de profesionales de extensa trayectoria en ingeniería militar y directores de seguridad que realizan las instalaciones con un alto nivel de eficacia para la protección de sus clientes.

Razones para instalar una habitación del pánico Una habitación del pánico es un espacio totalmente seguro reforzado en cada perímetro que no sucumbe a las amenazas externas, al cual no se puede acceder sin una autorización. El diseño se realiza sin ventana, con las puertas y paredes reforzadas. Una de sus características principales es que se elaboran en un espacio escondido o camuflado del inmueble para ocultar su ubicación ante el ojo de algún intruso.

Tener una habitación del pánico en la vivienda proporciona a las personas la tranquilidad de contar con un lugar donde refugiarse, ya que en el momento en que suene la alarma se puede esconder y proteger de una posible invasión a la propiedad.

Un buen diseño de una habitación del pánico totalmente funcional es impenetrable y debe tener un sistema de cámaras de vídeo que proporcionen mayor seguridad, un equipo de supervivencia por un tiempo determinado y una línea de teléfono que funcione de manera independiente para poder comunicarse con el exterior.

De igual forma, debe contar con una puerta blindada de máxima seguridad, por lo que PetroSecur brinda a sus clientes una extensa variedad en puertas acorazadas de alta calidad.

Espacios seguros al alcance PetroSecur cuenta con un amplio catálogo de sistemas enfocados en los servicios de protección y seguridad las 24 horas del día, los 365 días del año.

Enfocado en ello, presta su servicio en las áreas residenciales para proteger cada centímetro de los inmuebles de sus clientes, con sistemas de vigilancias, persianas de seguridad y puertas acorazadas. Igualmente para el ámbito corporativo con radares de vigilancia, control de acceso y vídeoanalisis. Para las personas que estén interesadas en mejorar la calidad de la seguridad de sus espacios, PetroSecur cuenta con una plataforma digital donde realiza presupuestos ajustados a las diferentes necesidades del mercado.

