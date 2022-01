La importancia de tener un veterinario de urgencias de confianza 24h y a domicilio, 1 Click Vet Emprendedores de Hoy

miércoles, 26 de enero de 2022, 15:42 h (CET)

Una mascota también puede sufrir una urgencia médica cuando presenta dolores extremos, cuando ha sufrido un traumatismo o cuando tiene algún otro síntoma que pone en riesgo su vida. En estos momentos, es lógico que los dueños de los animales se sientan perdidos y asustados sin saber qué hacer. Sin embargo, es crucial mantener la calma y solicitar la ayuda de un veterinario a domicilio.

Las urgencias veterinarias pueden surgir en cualquier momento u hora del día. Por esta razón, es importante que las familias cuenten con un especialista de confianza que atienda las necesidades de las mascotas y preserve su vida. En el momento de buscar un veterinario en Madrid, 1 Click Vet se convierte en una gran opción porque ofrecen un servicio de atención veterinaria inmediata a domicilio las 24 horas del día. Este atiende cualquier caso que presente el animal.

Urgencia veterinaria en Madrid a domicilio Las mascotas son un miembro más de la familia y, por este motivo, es importante cuidar su salud y bienestar en todo momento. Cuando el animal manifiesta dolor, fractura o un síntoma inusual en su comportamiento es indispensable solicitar la ayuda de un especialista sin importar la hora del día. 1 Click Vet dispone de una red de médicos veterinarios avalados por el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, el cual ofrecen un servicio las 24 horas del día de lunes a domingo.

Solicitar el servicio de urgencias de 1 Click Vet es muy fácil. Los usuarios solo deberán realizar una llamada telefónica o escribir un mensaje por WhatsApp. Después, deberán indicar la dirección donde se encuentra el animal y los síntomas que presenta, así los profesionales estarán al tanto del caso.

Una de las ventajas de este servicio de emergencia es que no cobra cargos adicionales por el desplazamiento de médicos. Además, cuenta con precios asequibles y muy competitivos del mercado y dispone de variedad de métodos de pago. Esto facilita a los dueños de la mascota la cancelación de los honorarios del servicio.

Cuidado de mascotas con servicios integrales Algo que caracteriza a 1 Click Vet es el amplio abanico de servicios que ofrece para el cuidado de los animales. Su equipo de veterinarios está capacitado para atender emergencias de todo tipo como cirugías y análisis y test diagnósticos. También realizan un control de rutina con el uso de vacunas de refuerzo, desparasitación y limpiezas bucales. Además, indican tratamientos médicos según la patología del animal.

Otra de las ventajas del centro de salud veterinaria es que sus profesionales garantizan un trato sensible y amable a la hora de atender a las mascotas. Esto es una gran ventaja porque los clientes tienen la tranquilidad de que su perro o gato tendrá una atención cercana y recibirán el cariño que merecen.

Las personas interesadas en contactar una consulta veterinaria de urgencia pueden ingresar a la página web de la clínica y recibir mayor información sobre la disponibilidad del servicio y presupuesto. Así es como 1 Click Vet se convierte en un gran aliado para los dueños de las mascotas que buscan un servicio veterinario inmediato las 24 horas del día.

