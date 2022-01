Comprar mandarinas a domicilio, la calidad del árbol a la mesa con Finca Carraixet Emprendedores de Hoy

miércoles, 26 de enero de 2022, 12:26 h (CET)

Las mandarinas son una de las frutas favoritas por los españoles. Esta fruta pertenece al grupo de los cítricos, famosos por sus aportes de vitamina C, flavonoides, betacaroteno, aceites esenciales y un alto contenido de ácido fólico.

Actualmente, desde la llegada de la pandemia, los envíos de mandarinas a domicilio han crecido de forma exponencial.

Una de las compañías que lo ha hecho posible es Finca el Carraixet, que comercializa las mejores mandarinas del mercado valenciano, cosechadas en la finca del municipio de Xàtiva, en Valencia. El producto es 100 % natural y representa un gran aporte de propiedades que mejoran la salud de las personas.

El cliente recibe las mandarinas directamente en su domicilio El negocio dispone de una página web, donde el cliente realiza su pedido de mandarinas a los mejores precios del mercado. Existen dos variedades: la Iwasaki y la Orogrande. La primera es famosa porque no contiene semillas, su pelado es fácil y contiene bajos niveles de acidez. Mientras que la variedad Orogrande, muy similar a una naranja, posee una mayor cantidad de vitamina C, flavonoides y aceites esenciales. Los envíos se pueden realizar en cajas de 4 kg, 9 kg o 14 kg.

Una vez hecho el pedido, los agricultores se encargan de cosechar las mandarinas y empaquetarlas para su distribución. En tan solo 24 horas, el producto llega hasta el domicilio establecido por el cliente, sin coste adicional. No trabajan con intermediarios ni tampoco almacenan las mandarinas en espacios de conservación, sino que pasan directamente del árbol hacia el punto de entrega para mantener la frescura y calidad.

Beneficios del consumo de mandarinas La mandarina es una fruta considerada como aliada para la defensa del cuerpo frente a virus como el de la gripe. El motivo es que actúa para reforzar el sistema inmunológico, sobre todo por su aporte de vitamina C. Este elemento incrementa la absorción del hierro que aportan otros alimentos vegetales, favoreciendo la producción de glóbulos rojos.

Otro de los aspectos que se beneficia es el sistema cardiovascular. La riqueza en potasio funciona como un diurético, a la vez que los flavonoides protegen las paredes de los vasos sanguíneos y la pectina reduce el colesterol perjudicial.

Además de consumirse entera, existen muchas recetas de cocina que utilizan la mandarina como ingrediente principal. Aparte de los gajos, los expertos en cocina emplean también la cáscara o incluso las hojas para realizar una infusión. Su cáscara rayada es un buen acompañamiento para las ensaladas y el jugo se utiliza para preparar salsas y aderezos.

Gracias al servicio de La Finca Carraixet, los españoles pueden disfrutar de todos los beneficios que ofrecen las mandarinas de calidad de Valencia. A través de su servicio, los consumidores disfrutan del sabor de la fruta acabada de cosechar.

